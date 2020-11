Loodzware Lotus lichtgewicht krijgt 750 pk - Autoblog.nl

Het staat haaks op alle merkwaarden, maar ja. Toch, deze loodzware Lotus lichtgewicht krijgt veel te veel vermogen.

We leven op dit moment in een tijd dat vermogen bijzonder toegankelijk is. Motoren zijn krachtiger dan ooit en vaak ook nog eens erg goed te kietelen, bovendien. Met de komst van de EV gaat het helemaal in een stroomversnelling. Een Tesla Model 3 levert bizar veel vermogen en koppel voor zijn vraagprijs. Altijd lekker.

Elektrificering

Maar naast het feit dat auto’s alsmaar sneller en worden, worden auto’s ook zwaarder. Dat gaat een beetje hand in hand met de elektrificering van auto’s. Elektrische motoren halen hun energie uit accu’s. De energiedichtheid is minder gunstig dan bij benzine of diesel. Je hebt dus veel (zware) accu’s nodig voor een beetje actieradius.

Lotus crossover

Als er één merk is dat zo licht mogelijke auto’s wil bouwen, dan is het Lotus wel. Het ‘Light is Right’-principe zit in hun DNA. Zelfs hun ‘dikste’ auto, de Lotus Evora 410 Sport weegt zo’n 1.325 kg. Maar ook Lotus moet aan de SUV én EV. Lotus heeft de auto simpelweg nodig om aantallen te kunnen maken. Met het geld dat ze ermee verdienen, kan Lotus zich verder focussen op leuke sportwagens. Inderdaad, exact dezelfde strategie van Porsche, 18 jaar geleden. Het idee van een Lotus-crossover is niet nieuw. Al in 2006 werd de APX getoond, de auto die je op de afbeeldingen kunt zien in dit artikel.

Lotus SUV

Volgens Autocar kunnen we de Lotus SUV over een kleine twee jaar verwachten, in 2022 dus. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het een hybride werd, maar Lotus kiest ervoor om dat station over te slaan. Daar zit een logica achter. Ten eerste lopen ze dan niet achter de feiten aan. Ten tweede is de markt voor elektrische crossover-SUV’s met een dure badge in China enorm populair. Dat is dan ook de locatie waar de auto gebouwd gaat worden.

Vermogen en gewicht

Een SUV is zwaar en een Lotus is licht. Dat gaat dus een leuke uitdaging opleveren. Qua vermogen zit je wel goed. De instapversie krijg 600 pk mee, de topvariant van de Lotus crossover krijgt 750 pk. De bedoeling is dat de minimale range 580 km. Volgens Lotus moet de auto het lichtste in zijn segment zijn. Autocar mikt op een gewicht van 2.000 kg, (tweehonderd kilogram lichter dan een tijdje geleden). Enorm zwaar voor een Lotus, maar in vergelijking met een Tesla Model X of Audi e-Tron vrij licht.

Lotus Lambda

Met de nieuwe loodzware Lotus Lambda (zoals de werktitel luidt) wil Lotus zijn productie meer dan verdrievoudigen. Dat is ook niet heel erg moeilijk, want ze bouwen nu zo’n 1.500 auto’s per jaar. Ze willen naar 5.000 units.

Nog voordat de Lotus Lambda arriveert, komt volgend jaar de langverwachte (spirituele) opvolger van de Lotus Esprit. Een hybride sportcoupé.