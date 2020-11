Welke nieuwe luxe über-hatch kies jij? - Autoblog.nl

Nu de nieuwe Golf R is, kijken we even naar de klasse van de luxe über-hatch van 2020.

Vorige week werden we verblijd met de komst van de nieuwe Volkswagen Golf R. Dit is een enorm belangrijke auto voor Volkswagen, petrolheads en andere mensen die van een robbertje stoeien houden. De Golf R bevindt zich in een zeer populaire klasse.

Het is een heel snelle én luxe hatchback. Voor Europeanen is het de perfecte auto die alles kan. De 911 Turbo onder de hatchbacks. Net als met de 911 heb je het nadeel dat je de standaard-versie veel te veel ziet, maar de kenner heeft door dat het om iets bijzonders gaat.

Daarbij is het vooral een handige auto die dankzij de vierwielaandrijving en diverse veiligheidssystemen onder de meeste omstandigheden snel en beheersbaar blijft. Vroeger was deze klasse nog vrij klein, nu is deze vijf competitief. We nemen de drie belangrijkste concurrenten met je door

Audi S3 Sportback quattro Edition One

Als je de Volkswagen Golf benoemd, moet je natuurlijk ook kijken naar de luxe broer van de Golf R. Bij de vorige generatie was het heel erg lastig om de keuze te maken vanaf het scherm c.q. papier. Pas als je ze ze in het echt ziet en ‘voelt’, snap je waar het geld naartoe is gaan.

Premium blijft een verschrikkelijke term, maar het gaat wel degelijk op de voor de Audi S3. Dit is de nieuwste versie waarmee wij nog niet hebben gereden. Wel kan de AB-testcoureur@Wouter meedelen dat de Golf VIII, Golf VIII GTI en Audi A3 al aanzienlijk prettiger, sportiever en directer sturen dan voorheen.

De motor is een 2.0 TFSI met een maximum vermogen van 310 pk (bij 5.450 toeren) en een maximaal draaimoment van 400 Nm, dat al beschikbaar is vanaf 2.000 toeren. De Audi S3 heeft altijd een zeventraps S Tronic-transmissie met dubbele koppeling. Van 0-100 km/u sprinten duurt 4,8 tellen. Mocht je een S3 niet voldoende vinden, een RS3 met hemelse vijfcilinder is onderweg.

BMW M135i xDrive (F40)

De meest discutabele auto in het lijstje is de BMW M135i xDrive. De BMW M135i volgt de andere auto’s in deze klasse met een overdwars geplaatste motor. Dit blokje is overigens behoorlijk potent. 306 pk bij 4.500 toeren is redelijk conform de klasse, maar het koppel van 450 Nm, dat bovendien al vanaf 1.750 klaar staat is best flink. Omdat de auto nu een andere layout heeft is de de bagageruimte aanzienlijk ruimer én toegankelijker.

De BMW M135i xDrive is ook de zwaarte in zijn klasse, maar alle auto’s zitten zo rond de 1.450-1.500 kg. Net als met de andere auto’s in dit lijstje moet je goed opletten met de opties. Als je een beetje vrolijk opties aanvinkt, komt er zo 10 tot 20 mille aan euro’s bij.

Dat is iets te gortig, alhoewel de vraagprijs van 59.220 euro. het meest gunstig is in deze klasse. Misschien niet zo leuk als zijn voorganger, maar in zijn klasse een uitstekende aanbieding. Zeker nu er bijvoorbeeld wat meer geld kon gaan naar triviale dingen als solide dempers, bijvoorbeeld.

Mercedes-AMG A35 4Matic (W177)

Waarom we niet de A45 pakken? Simpel, die staat nog even wat hoger in de pikorde. Aangezien de Mercedes-AMG A35 met 64.942 euro al vrij prijzig is in vergelijking met zijn klassegenoten, lijkt ons dit de betere match. De A35 heeft namelijk exact evenveel veel vermogen als de BMW M135i (306 pk bij 5.800 toeren) en exact evenveel koppel als in de Audi S3 (400 Nm, maar dan vanaf 3.000 toeren).

De luxe über-hatch van Mercedes staat op een bodemplaat met een iets grotere wielbasis, alhoewel je dat niet meteen terugziet in de binnenruimte.

Wel heeft de A35 het meeste een ‘eigen’ interieur. De enorme schermen en barokke sijaelementen zijn typisch Mercedes anno 2020. Je moet er van houden. Je zou het niet verwachten, maar ook hier zien we een zeventraps automaat met dubbele koppeling en vierwielaandrijving middels een Haldex-koppeling. De Mercedes A35 knalt in 4,7 tellen naar de 100 km/u.

Volkswagen Golf R

Dan de nieuwste deelnemer in de klasse van de luxe über-hatch. We hebben natuurlijk nog geen prijs, maar reken erop dat deze iets onder die van de Audi S3 komt te liggen. Daarmee lijkt de Golf R hele goede papieren te hebben. De motor is dezelfde als uit de Audi S3, maar hier levert de EA888-viercilinder 320 pk en 420 Nm. Net eventjes wat meer, waardoor deze ook net even wat sneller is dan de Audi S3: 4,7 tellen naar de 100 km/u.

Als dat niet voldoende is, kun je kiezen voor het R-Performance pakket, met 19” wielen, Akrapoviç-uitlaat, enorme achtervleugel en nog wat opties. Het is duidelijk dat dit het topmodel is, terwijl Audi en Mercedes heel erg ‘inhouden’ met hun S3 en A35. Bij de A45 zijn er enorm veel hardware wijzigingen aan het onderstel, ophanging, remmen en dergelijke gedaan. Heel erg leuk is de Nurburgring-modus. In de meeste sportmodi wordt alles op zo hard mogelijk gezet.

In tegenstelling tot wat James May beweert, zijn auto’s die goed presteren op de Nurburgring níet kneiterhard. Met de Nurburgring-modus op de Golf R heb je dus wel de snelle besturing, heftige gaspedaalrespons, maar niet de hardste veer-demper instelling. Eerlijk is eerlijk, deze modus is ook verkrijgbaar op de GTI Clubsport. Maar de Golf R heeft nóg een troef achter de hand: drift modus. Dat kan op geen enkele GTI.

Kortom, de deelnemers mogen bekend zijn. Welke van deze vier luxe über-hatches zou jij kiezen? En misschien nog wel belangrijker: waarom? Laat het antwoord weten, in de comments!