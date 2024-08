Koop een verwaarloosde homologatiespecial bij Domeinen

Deze bijzondere Mercedes heeft al een tijdje weinig liefde gekregen.

Bij Domeinen kun je de meest uiteenlopende auto’s tegenkomen. Mercedes is vaak goed vertegenwoordigd, maar deze keer gaan we het niet hebben over een foute AMG. Bij Domeinen hebben ze nu een Mercedes staan die eigenlijk nog veel interessanter is.

De spoiler verraadt het al: het betreft een heuse Mercedes 190E 2.5-16. Dit was in 1988 – het bouwjaar van deze auto – de dikste 190E die je kon krijgen. Het was de opvolger van de 2.3-16, die oorspronkelijk was ontwikkeld met het oog op de rallysport.

Omdat Mercedes daar echter kansloos was tegenover Audi’s vierwielaandrijving werd de 190E uiteindelijk ingezet in de DTM. Daar wilden ze op een gegeven moment met een grotere 2.5 motor gaan rijden, en om deze te homologeren werd de 2.3-16 vervangen door de 2.5-16.

De motor is ontwikkeld met behulp van Cosworth. Zij bouwden in eerste instantie een 324 pk sterke 2.3 16-klepper voor de rallyauto. Dat vond Mercedes voor de straatauto een beetje teveel van het goede: de 2.3-16 voor de ‘gewone man’ kreeg 185 pk. Vervolgens kwam dus deze 2.5-16, die 204 pk kreeg. Daarmee stond deze auto op gelijke voet met de E30 M3, die 200 pk had.

Wellicht weten jullie nog dat Wouter twee jaar geleden met een 190E 2.5-16 van The Collectables reed. Helaas ziet dit exemplaar bij Domeinen er een stuk minder fraai uit. De roestduivel heeft flink toegeslagen, er zitten krassen in de lak en het interieur ziet er ook vrij smoezelig uit. De Poolse eigenaar (er zit een Pools kenteken op) heeft deze auto dus weinig liefde gegeven. En de auto is dus in beslag genomen.

Goed, ergens is er vast nog wel een handige Mercedes-liefhebber die zich over deze auto wil ontfermen. Je hoeft waarschijnlijk niet heel hoog te bieden om deze auto op de kop te tikken bij Domeinen. Wie durft het aan?