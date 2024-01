Australië cancelt boot met duizenden Tesla’s, KIA’s en andere stinkwantsen

Tsja, waarom zou je een boot met Tesla’s, KIA’s en stinkwantsen ook wel toelaten op je eiland?

De boot heeft tegenwoordig wel flink gewerkt aan een herkenbaarheidscampagne. Vroeger had niemand het erover. Behalve als er eentje doormidden ging met een bak olie erin. Of er eentje op een ijsschots voer. Daar hebben ze toen ook een heel dingetje van gemaakt. Maar dezer dagen zijn er voortdurende boten in het nieuws.

Belaagde boten

Je hebt die bootjes in de middelandse zee, het onderzeebootje die naar die andere boot op zoek was, bootjes met EV’s erop die in brand vliegen (al dan niet door die EV’s), bootjes die door houthi’s belaagd worden. Het houdt maar niet op met die aquatische ellende. En nu is er weer een belaagde boot opgedoken.

Glovis

Australië heeft namelijk de Glovis Caravel, een gigantisch schip met een capaciteit van 6.500 auto’s, pardoes teruggestuurd naar Korea. Het vaartuig heeft koers gezet voor Pyeongyang Pyeongtaek. Aan boord waren naar verluidt duizenden Tesla’s en nog eens 1.000 KIA’s. Nu zullen grapjassen opmerken ‘die had ik ook teruggestuurd’. Maar de (formele) reden dat ze terug zijn gestuurd, is de aanwezigheid van stinkwantsen op het schip.

Stink bugs

In goed Australisch worden de beestjes Yellow Spotted Stink Bugs genoemd. Zoals de naam al zegt stinken de beestjes nogal als ze zich bedreigd voelen. Of als je ze dood maakt. Zodanig dat mensen die de beestjes in huis aantreffen aangeraden wordt ze niet dood te maken, maar in plaats daarvan buiten te zetten. Deze koddige eigenschap is echter niet de primaire reden voor het panisch weren van de insecten. Australië is na enkele debacles uit het verleden vooral bang dat de nationale natuur en horticultuur volledig verdwijnt als er exoten binnenkomen.

Al twee keer eerder

Nu is het altijd een beetje moeilijk om te zeggen of dat de echte reden is dat het schip geweerd wordt. Hyundai Glovis is een tak van Hyundai Motor Company die zichzelf tot doel heeft gesteld de grootste autotransporteurs ter wereld te bouwen en exploiteren. Volgeladen schepen van Hyundai Glovis werden in het recente verleden al twee keer eerder onverrichterzake teruggestuurd vanuit Nieuw-Zeeland en uit Australië vanwege stinkwantsen. Een keer werden er 600 aangetroffen waarvan 12 levend.

Economische klap

De partijen die economisch belang hebben bij het transport zullen ongetwijfeld gek worden van de kleine beestjes. Naar schatting levert dit op zijn minst een vertraging op van 72 dagen, naast alle stookkosten et cetera. Maar ja, is dit nou overdreven, of vind jij Elon Musk ook een stinkwants? Laat het weten, in de comments!