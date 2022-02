Lezersvraag: zou jij een elektrische motorfiets overwegen?

Moet een motorfiets ronken? Of zie jij een elektrische motorfiets wel zitten?

Auto’s en motorfietsen

Op Autoblog.nl dragen we ook motorfietsen een warm hart toe. De term ‘petrolhead’ is in die zin niet gebonden aan auto’s, maar is ook van toepassing op mensen die wild worden van motorfietsen. Maar ja, dat woordje ‘petrol’ he. Gaan we dat in de toekomst vervangen voor ‘ev-head’ of ‘volt-head’?

Elektrische revolutie

Pas in de laatste jaren is de elektrische motorfiets bezig aan een kleine opmars. Bij auto’s is die revolutie al in een veel verder stadium. Kijk maar rond op straat en je ziet eigenlijk direct wel een elektrische auto passeren.

De cijfers liegen niet

Het Centraal Bureau voor de Statistiek leert ons dat er begin 2021 ruim 700.000 motorfietsen geregistreerd waren Nederland. Dat zijn er 10 procent meer dan tien jaar eerder. Een stevige 98 procent van de motorfietsen staat op naam van een particuliere eigenaar

In 2020 kregen er 14.558 nieuwe motorfietsen een kenteken. Slechts 223 machines hadden een elektrische aandrijflijn. In 2021 werden er 15.106 motorfietsen verkocht, waarvan 231 volledig elektrisch. Het loopt dus nog niet heel hard als het gaat om elektrische motorfietsen, terwijl er toch al best wat aanbod is, denk aan de Harley-Davidson LiveWire en diverse modellen van ZERO, Energica en Johammer. Vaak zijn ze alleen te duur en wordt de actieradius als beperkt ervaren.

Vooral recreatievoertuig

De motorfiets is in de meeste gevallen nog altijd een recreatievoertuig, al rijden er natuurlijk ook genoeg motormuizen rond die het hele jaar door op hun tweewieler stappen. De bikkels. Maar feit blijft dat de motorfiets vooral wordt ingezet voor plezierritjes. Zodra de zon gaat schijnen, verschijnen ze op straat. Vrijwel allemaal maken ze geluid, sommige zelfs iets te veel. Met een elektrische motorfiets heb je dat probleem dan weer niet.

Zakelijke voordelen motorfiets

Waarom volgt die doorbraak dan niet? Is een elektrische motorfiets zakelijk gezien ook niet interessant? Oh jawel hoor! Je betaalt geen bijtelling over de catalogusprijs en je profiteert als ondernemer van BTW-aftrek, KIA (kleinschaligheids-investeringsaftrek) en MIA (Milieu-investeringsaftrek). Als kers op de taart betaal je ook geen wegenbelasting (MRB) voor een elektrische motorfiets, al is die 10 euro per maand voor een normale motorfiets ook niet al te hoog.

Motorfiets voor erbij

Maar voor particulieren – toch de grootste groep rijders in Nederland – is een elektrische motorfiets toch nog te duur. Vooral omdat een motorfiets vaak ‘voor erbij’ wordt gekocht. Voor twee tot vier mille koop je al wat leuks. Voor veel mensen is de motorfiets een hobby.

Maar wordt die hobby gevoed door het feit dat er een ronkende, hoogtoerige krachtbron in het frame hangt? Of is die hobby ontstaan door het ultieme gevoel van vrijheid en het hangen in bochten? Interessante vragen, waar we best meer input op willen hebben van andere liefhebbers.

Zou jij dat stukje ‘emotie’ (lees uitlaatgeluid) bijvoorbeeld kunnen missen tijdens het motorrijden?

En in hoeverre is de prijs bepalend voor de keuze om te kiezen tussen een benzine- of elektromotor?

Of zou jij überhaupt nog motorrijden als de benzinemotor wordt vervangen door een elektromotor?

En wanneer zou jij over willen stappen naar een elektrische motorfiets? Wat moet er dan gebeuren om jou te overtuigen?

De elektrische motorfiets is in ieder geval voer voor discussie. Maar een ding is zeker: het gaat wel gebeuren. Ook de grote merken zijn achter de schermen bezig met EV-machines. Is daarmee de hobby van velen in gevaar? Of zijn we allemaal bereid om over te stappen op een motorfiets zonder uitlaat?