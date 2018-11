Koop een Rolls-Royce Phantom van een loterijverliezer

En nee, dat was geen tikfout.

In Nederland moet je je aan strenge regels houden met betrekking tot geld en vooral de belasting op dat geld. Wel zo netjes, maar soms niet ideaal voor personen met een goed gevulde portemonnee. Er zijn recente voorbeelden van de politie die binnenvalt en beslag legt op je bezittingen, zoals geld of dure auto’s. Laatst was het raak in Noord-Holland: de FIOD (van de Belastingdienst) viel binnen bij een man die verdacht werd van het verduisteren van 2,5 miljoen euro, bovenop het niet betalen van 500.000 euro omzetbelasting.

Het ging om Ferry R., die volgens diverse bronnen de oprichter is van Loterijverlies.nl. Deze stichting strijdt tegen het beleid van de Staatsloterij en hoe zij volgens de stichting de boel oplichten. R. trok bij het legitiem houden van zijn privégeld aan het kortste eind en dat kostte hem een zwarte Rolls-Royce Phantom, die in beslag genomen werd. FIOD deelde onderstaande (matige) foto van de Phantom op hun site.

In sommige landen gaat zo’n auto en plein public de shredder in, maar in Nederland krijgt een auto altijd een tweede kans. Domeinen is de plek waar in beslag genomen voertuigen geveild worden zodat ze weer gewoon de weg op kunnen. Wel zo eerlijk vanuit een autoliefhebbers-perspectief. En wat duikt er bij de veiling op: diezelfde Phantom van Ferry R. De Loterijverlies-oprichter heeft zijn Phantom, een EWB van de vorige generatie, in een sinistere zwarte uitvoering genomen. Misschien maar goed ook, want zo’n auto heeft geen gekke kleuren nodig om op te vallen.

Een prijs wordt niet vermeld. Bij het kenteken is geen nieuwprijs bekend, maar gezien de BPM van 107.441 ongeveer de vraagprijs van de auto nu is, kun je concluderen dat het afschrijvingsmonster goed zijn best heeft gedaan. Een statige verschijning is het namelijk nog steeds. De auto op de site van Domeinen bekijken doe je hier.

Met dank aan Joost voor de tip!