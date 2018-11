Dit is de Audi RSQ e-Tron

Flashbacks!

We nemen je even mee terug naar 2004. Een Amerikaanse science-fictionfilm genaamd I, Robot is te zien in de bioscoop, met Will Smith in de hoofdrol. De film toont een scenario in de verre toekomst, met futuristische problemen zoals de overmacht van robots. Dat is even niet relevant, wél relevant is de Audi die Smith gebruikte in de film. Een Audi RSQ, een eenmalige concept car die speciaal ontworpen was voor I, Robot. Er bestaat een fysiek model van, maar het is voor een groot deel gewoon een marketingstunt.

De wielen, of het ontbreken ervan, evenals de Lykan-achtige ‘zelfmoordvleugeldeuren’ geven aan dat de RSQ niet in productie zou gaan. Toch is de auto best invloedrijk geweest. De auto bood qua design een goede basis voor de eerste Audi R8 in 2007. Ook de voorgestelde motor, een vijfliter grote FSI V10 (waarschijnlijk hetzelfde blok als in de vorige RS6), vond zijn weg in productiemodellen. De unit van de R8 was uiteindelijk een 4.2 liter V8 of een 5.2 liter V10, maar het komt in de buurt.

Het is daarom makkelijk om te denken dat het laatste project van Audi een wegwerpauto is. Voor de film Spies in Disguise van 20th Century Fox wordt de naam RSQ afgestoft en rijdt de hoofdpersoon wederom in een vette Audi concept-supercar. Er is een keerzijde: de auto bestaat niet. De film is namelijk een animatiefilm en dus zijn er geen ‘echte’ auto’s nodig. De RSQ e-Tron heeft wel degelijk de hersenen van de Audi-designers getraind, maar een echt model van de auto zal er in de verste verten niet komen.

Het geeft de designers op een manier wel vrij baan. Er hoeft verder geen rekening gehouden te worden met realisme, dus kun je compleet los gaan op het ontwerp. Want er is niks coolers dan een auto met gadgets voor spionnen. Wat die gadgets zijn, zullen we zien in de film die pas in september 2019 in de bioscopen draait. Is het overigens toevallig dat de RSQ voor de film Spies in Disguise werd gemaakt? Nee, de hoofdpersoon uit de film wordt vertolkt door Will Smith. Hey, is dat even toevallig! De e-Tron in actie check je hieronder: