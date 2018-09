Politie neemt Mercedes-AMG van 21-jarige in beslag

Zeg jongeman, waar doen we dat van?

Van die figuren die op jonge leeftijd in veel te dure auto’s flaneren door steden. De vraag die bij de gemiddelde Nederlander naar boven komt is “Waar doet ‘ie het van?”. In sommige gevallen is er inderdaad keurig (hard) voor gewerkt en is de auto netjes betaald. In andere gevallen is het een huurauto of is het voertuig bekostigd met crimineel geld.

In Almere Buiten trok een 21-jarige jongeman de aandacht van de politie. De crimineel was niet heel helder van geest, want op sociale media pronkte de man met luxe goederen, waaronder een Mercedes GLA 45 AMG. Een auto die nieuw met wat opties meer dan 70.000 euro kost in Nederland. De politie begon een onderzoek en kon geen logische verklaring vinden hoe de man het dure speelgoed kon bekostigen.

Gisteren kreeg de 21-jarige een bezoekje van de recherche. Onder meer zijn AMG werd in beslag genomen en de politie plakte er een mooie ‘Afgepakt’ sticker op, zodat de hele buurt wist wat er aan de hand was. De man wordt verdacht van fraude en witwassen.

Fotocredit: Wijkagent Daniëlle op Instagram