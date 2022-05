Koop een smartwatch en krijg een gratis Fiat Panda of Tipo erbij!

Oké, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het op die manier wel een dure Garmin smartwatch wordt, dus eigenlijk krijg je het klokje bij de Fiat Panda en Tipo Cross.

Als het gaat om speciale edities, hoef je Fiat niks nieuws te leren. De Italianen introduceren om de haverklap een speciale versie van meestal de Fiat 500, om kopers te trekken. Dit keer gaat het niet om de Fiat 500, maar om twee stoere auto’s in de line-up van Fiat. De Fiat Tipo en Panda Cross krijgen een speciale ‘Garmin Edition’.

Fiat Tipo en Panda Cross Garmin Edition

Normaliter is een speciale editie een slap excuus om meer geld te vragen voor bijna niks, maar we moeten toegeven: de Garmin Editions zijn best geinig. Het gaat dus om de stoere jongens in de line-up: de Fiat Tipo en Fiat Panda in hun ‘Cross’ uitvoering. Extra stoere plastic bumpers en wielkasten, iets meer rijhoogte en wat meer gefocust op het iets verder komen dan een reguliere versie als de weg ermee ophoudt. Dat gezegd hebbende, geen van beide auto’s zijn in Nederland nog beschikbaar met vierwielaandrijving, maar dat terzijde.

Garmin

Wat krijg je met de speciale nieuwe Garmin Edition van de Fiat Panda en Tipo Cross? Een Garmin navigatiesysteem, maar dat is niks speciaals. Het GPS-bedrijf doet sowieso al de navigatiesystemen voor auto’s van het voormalige FCA. Nee, de Garmin modellen zijn nóg wat stoerder geworden. Groene lakkleur (al zijn andere kleuren mogelijk) en oranje details van binnen én buiten. Tevens komt de Panda beschikbaar met deze kekke stalen velgen. Eigenlijk een beetje ‘knaak’ zoals waarde collega @jaapiyo zou zeggen, maar voor een offroad-gerichte auto keuren we het voor één keer goed.

Smartwatch

Oh ja, je krijgt trouwens ook een klokje erbij. Nou formuleerden we de titel zo dat je de auto bij het horloge krijgt, maar die vlieger gaat alleen op als je meer dan 17.000 euro overhebt voor een Garmin-smartwatch. In ieder geval krijg je gratis en voor niets een Garmin Venu horloge bij de speciale Fiat Tipo en Panda Cross. Toch nog een leuke bonus bij deze speciale editie.

Hoe veel je precies kwijt bent voor de smartwatch met auto (of auto met smartwatch, laat het maar afhangen van hoe je in het leven staat), maakt Fiat niet bekend. Verwacht voor de Garmin Edition een kleine meerprijs over de vanafprijzen van de Fiat Panda en Tipo Cross, die liggen in Nederland op 17.150 euro (Panda Cross) en 33.290 euro (Tipo Cross).