Deze net-niet BMW M5 occasion is een heerlijke brok nostalgie

Al dat M5-geweld… mag een BMW M535i occasion ook? Want dan hebben we een gave gevonden voor je.

Vorige week vroegen we jullie wat jullie favoriete generatie is van de BMW M5. Er zijn zes generaties gebouwd en de vroege generaties scoren vaak goed onder de fans van BMW. Toch lazen we ook her en der dat het allemaal niet zo ’topniveau’ hoeft altijd. Bij de E34 en E39 generatie zouden sommigen van jullie met bijna elke motorisering genoeg nemen. Ook bij de E28 is de upgrade naar M5 niet altijd nodig als je ook voor een M535i kunt kiezen.

BMW M535i occasion

In theorie zou je zeggen: dit is gewoon een M5 met minder power toch? Ja en nee. Het klopt dat deze BMW M535i occasion een bijna even grote motor aan boord heeft (3.4 liter in plaats van 3.5, ook al scheelt het maar 23 cc), maar in plaats van de extra heftige M88/3 ligt er voorin de M535i de M30B34. Waar de M5 286 pk had, had de M535i ‘slechts’ 218 stuks. Toch was dat in die tijd meer dan zat om dit een rappe sedan te noemen.

Subtiel

Om het uiterlijk hoef je deze BMW M535i occasion ook niet te laten staan. De BMW M5 was heerlijk subtiel en de eerste eigenaar van de 535 heeft ervoor gezorgd dat die subtiele dikheid ook op deze E28 te zien is. Sportbumpers rondom, een subtiel M-logootje hier en daar en natuurlijk de retrotastische veelspaaks velgen zoals het eigenlijk hoort op een BMW uit deze tijd. Om het sportieve karakter af te maken zijn de voorstoelen de extra stevige Recaro-sportstoelen.

Kopen

Een heerlijke combinatie als je het ons vraagt en je gaat je zo inderdaad afvragen of de stap naar een M5 zo wel nodig is. Deze BMW M535i occasion in Polarissilber maakt hebberig. Met iets meer dan 120.000 kilometer op de teller en een bouwjaar van 1985 zou ‘goed gebruikt’ een dingetje zijn, maar de auto ziet eruit alsof hij in goede staat verkeert. En ook nog eens roestvrij!

Een toffe combinatie, maar dat levert wel een flink koopbedrag op. De verkoper op Marktplaats wil er namelijk 24.950 euro voor vangen. Aan de andere kant, je koopt één van de fijnste 5’ers in Nederland voor dat geld, dus het mag wat kosten. De knoop doorhakken doe je zelf op de advertentie van de BMW M535i occasion op Marktplaats.