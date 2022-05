Gaan Cadillac en Chevrolet een comeback maken in Europa?

De grote baas van GM ziet het wel zitten.

Amerikaanse auto’s hebben zeker hun liefhebbers in Europa, maar voor de gemiddelde consument zijn de auto’s totaal niet interessant. In het verleden was de interesse voor Amerikanen al matig, maar met de CO 2 -taks zijn lompe auto’s met grote motoren al helemaal kansloos.

Het grote cultuurverschil op dit gebied vervalt echter in één klap als ook de Amerikaanse merken overgaan op elektrisch. En dat gaat toch gebeuren. Zelfs Dodge, het meest ouderwetse Amerikaanse automerk (in de positieve zin van het woord) gaat overstag. Zij gaan nota bene elektrische muscle cars bouwen. Wie had dat ooit gedacht?

Iets relevanter wellicht: merken als Chevrolet en Cadillac hebben ook gewoon elektrische cross-overs in de pijplijn zitten. En dat zijn bij uitstek auto’s waar we in Europa warm voor lopen. Dat er een Amerikaans sausje over zit, hoeft geen bezwaar te zijn. De Ford Mustang Mach-E doet het immers ook goed.

General Motors CEO Mary Barra ziet zeker kansen om een comeback te maken in Europa als EV-fabrikant. Ze spreekt nog over “kunnen”, maar ze zegt tegelijkertijd dat ze er naar uitkijkt. Een terugkeer van GM in Europa is dus een reële optie.

General Motors is aardig uitgekleed door de jaren heen en bestaat momenteel nog uit vier grote merken: Chevrolet, Cadillac, Buick en GMC. De eerste twee lijken het meest interessant te zijn voor Europa. Omdat ze naamsbekendheid hebben in onze contreien en vooral ook omdat ze allebei met een elektrische cross-over bezig zijn.

In het geval van Chevrolet is dat de Equinox EV. Een compacte cross-over, zeker voor Amerikaanse begrippen. Deze komt op het nieuwe Ultium EV-platform van GM te staan. De auto is ook redelijk betaalbaar, want op de thuismarkt mikt Chevrolet op een vanafprijs van zo’n 30.000 dollar.

Chevrolet Equinox EV Cadillac Lyriq

Op hetzelfde platform komt Cadillac eveneens met een elektrische cross-over: de Lyriq. Ze houden wel van dure letters, daar bij GM. De Lyriq is een stuk groter en kost ongeveer het dubbele van de Equinox. Wat overigens nog niet extreem veel is voor een premium elektrische cross-over.

De auto’s komen beide in 2023 op de markt in de VS. Of er ook een marklancering in Europa volgt? Wie weet… Laat maar in de reacties weten of jullie Chevrolet en Cadillac weer met open armen willen ontvangen in Europa.