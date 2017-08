Koop een van de drie gesloten Lamborghini Veneno’s

Er hangt helaas wel een venijnig prijskaartje aan.

In 2013 trok Lamborghini het doek af van de Veneno. Oneerbiedig gezegd is deze auto vernoemd naar een vechtstier die ooit een matador aan de horens reeg een ‘speciaaltje’ op basis van de Aventador. Het gaat hier echter niet om wat extra opties, een kek kleurtje en wat badges, maar om een totaal ander design. De auto past daarmee in de traditie van Lamborghini om een exclusief model te bouwen op basis van bestaande modellen en die vervolgens voor ontiegelijk veel geld te verkopen. Andere modellen die in dit rijtje passen zijn bijvoorbeeld de Reventon, Sesto Elemento, Aventador J, Gallardo Concept S en recentelijk de Centenario.

De meningen over deze auto’s zijn verdeeld, maar we kunnen wel stellen dat over het algemeen net iedereen ze mooi vindt. De Veneno is daarop geen uitzondering. Sterker nog, van alle genoemde modellen is het waarschijnlijk de auto die de meeste kritiek te verduren kreeg op zijn uiterlijk. Aan de ene kant kunnen we daar wel in komen, maar aan de andere kant is het juist verfrissend om weer eens een Lambo te hebben die echt extreem is vormgegeven. Want laten we eerlijk zijn: de Huracan en Aventador zijn tegenwoordig een beetje de Golf en Passat voor de rijken onder ons. VAG laat deze modellen qua looks tegenwoordig evolueren op dezelfde wijze als hun huis-tuin-en-keuken wagens.

Van de Veneno werden uiteindelijk 12 exemplaren verkocht. Slechts drie daarvan betroffen coupé’s, de rest waren roadsters. Alle coupé’s waren in de basis grijs, maar elk exemplaar kreeg een aantal accenten in één van de drie kleuren van de Italiaanse tricolore mee. Zodoende bestaat er een Veneno met rode details, een met groene details en een met witte details.

De auto die nu te koop staat is de ‘rode’ Veneno coupé, origineel uitgeleverd aan Antoine Dominic van Lamborghini Long Island. De auto heeft inmiddels 180 kilometer afgelegd en wordt aangeboden voor 8.000.000 Euro. Ter vergelijking: de nieuwprijs bedroeg ooit 3.600.000 Euro en enige tijd geleden werd er nog een Veneno Roadster aangeboden voor 5.700.000 Euro. Maar goed, die open variant is dan ook drie keer minder zeldzaam. Kopen, kijken, of geen van beide?