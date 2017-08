Honda-honcho: niks mis met Alonso’s motor

Parkeerde de Spaanse kampioen afgelopen zondag zonder reden zijn MCL32 in de pits?

Zondag tijdens de race kregen we al de indruk dat Alonso er op een gegeven moment niet meer veel zin in had. De Spanjaard lijkt zich de laatste tijd een houding van learned helplessness aangemeten te hebben over de situatie rondom zijn Honda-krachtbron. Hij kan moeilijk zelf met een stofbril naast de testbank in Japan gaan staan om een en ander te verbeteren, dus ‘moet’ hij zijn contract gewoon uitzingen. En gezien de onmogelijkheid om volgend jaar een overstap te maken naar Mercedes of Ferrari, is zijn F1-lot misschien zelfs langer verbonden aan dat van de Japanse fabrikant.

Af en toe kookt de frustratie echter over en laat de tweevoudig kampioen zich even gaan. Dat doet hij dan doorgaans op zijn inmiddels kenmerkende passief aggresieve wijze en op een zorgvuldig uitgekozen moment. Het was geen toeval dat de bekende uitspraak ‘GP2-engine’ over de radio tijdens de Grand Prix van Japan kwam. De aanwezige Honda-honcho’s konden ervan meegenieten voor eigen publiek.

Ook afgelopen weekend speelde er weer het een en ander rondom ALO. Hij werd namelijk opeens in verband gebracht met een overgang naar Williams. Het Britse team heeft inmiddels Paddy Lowe binnen de gelederen en rijdt met Mercedes-motoren. Zoals eerder vermeld zijn Ferrari en Mercedes al afgevallen als mogelijke bestemmingen voor Alonso en inmiddels heeft ook Cyril Abiteboul van Renault aangegeven dat hij een (tweede) terugkeer van de Spanjaard bij zijn team niet direct ziet zitten op korte termijn. Het volgende team op de lijst: Williams. De geruchten werden nog eens gevoed doordat Williams via Twitter opeens dit naar buiten bracht:

Of dit heeft meegespeeld of niet: Alonso reed behoorlijk gefrustreerd rond in Spa deze zondag. Het was ook wel te begrijpen. Op zaterdag probeerde hij een heldendaad te verrichten door de McLaren de top-10 in de rijden tijdens de kwalificatie, toen een idiote computerfout daar een stokje voor stak.

Op zondag beleefde hij echter een superstart en reed hij kortstondig rond op P7, voordat zo’n beetje iedereen hem puur op motorvermogen voorbij reed. Na enkele geprikkelde uitspraken over de radio parkeerde Alonso in ronde 25 zijn auto in de pits met de mededeling dat deze een ‘engine problem’ zou hebben. Het zoveelste technische probleem dus, zo heette de lezing. Maar Honda’s head motoren-honcho Yusuke Hasegawa heeft die claim nu in twijfel getrokken:

We thought we had the possibility of scoring some points here in Belgium today, so it was disappointing that we finished the race outside of the top 10. After starting brilliantly, Fernando then had a tough race overall. He radioed in with what he thought was a problem with the car. Although there was nothing showing in the data, we decided to stop the car as a precaution.

Tsja, het is maar wat je verstaat onder een ‘engine problem’ natuurlijk…