Verstappen, Ricciardo en Hamilton over de kwestie Ferrari

Wat denken de drie toppers over de contractverlenging van Vettel en de betekenis daarvan voor hun eigen kansen om ooit voor het Italiaanse team te gaan rijden?

Hoewel er eerder nog berichten naar buiten kwamen dat het contract van Vettel waarschijnlijk niet verlengd zou worden voor de Italiaanse Grand Prix, gebeurde dat onlangs toch. Nadat naar buiten kwam dat Kimi Raikkonen nog een jaar bij Ferrari mag blijven, bleek dat ook Vettel zijn contract met drie jaar verlengd heeft. De Duitser zal daarmee tot en met 2020 uitkomen in rode overalls (tenzij Ferrari de kleur van de overalls verandert).

De contractverlenging van beide coureurs betekent ook dat anderen die hun hoop gevestigd hadden op een zitje bij het team even geduld moeten hebben. In 2018 is er dus überhaupt geen plaats, maar ook daarna is het maar de vraag of Ferrari het aandurft een topper naast Vettel te zetten. Dat de toch wel ietwat ondermaats presterende Kimi mag blijven bij het team toont aan dat Vettel behoorlijk wat macht heeft om te bepalen wie er naast hem in de pitbox staat. Maar hoe denken andere coureurs eigenlijk over dit issue? Een bloemlezing:

Max Verstappen:

Het nieuwe pechgeval van de Nederlander in de race van afgelopen weekend wakkerde de speculatie weer aan over een overstap naar een ander team. Zowel Max Verstappen als Jos Verstappen zetten na de uitvalbeurt Red Bull onder druk door te stellen dat het zo niet verder kan gaan. Alle speculatie ten spijt staat Max echter gewoon nog tot en met 2019 onder contract bij Red Bull, een eerder vertrek zou dus met ‘geweld’ afgedwongen moeten worden. Op de vraag of het Max verbaast dat Vettel nog drie jaar bij Ferrari blijft zegt Max tegenover ESPN

Oh no, I think he did well for that. Another three years. It’s good for him.

Voor wat zijn eigen kansen om voor Ferrari te gaan rijden betreft geeft Max aan dat er in zijn ogen niet veel verandert is:

There are no doors closed, I haven’t thought about it yet. To be honest it doesn’t matter who is next to me in whatever team. But I’m not thinking about that yet.

Daniel Ricciardo:

Daniel Ricciardo is wat cynischer over Vettel én over zijn kansen om bij Ferrari te gaan rijden. De Australiër was in 2014 al een jaar de teamgenoot van Seb en versloeg dat jaar zowel in de kwalificaties als in de races de Duitser vaker dan omgekeerd. De honeybadger hint ernaar dat dat weleens in zijn nadeel zou kunnen spreken en dat Kimi voor Vettel fungeert als een ‘verzekering’:

Once I saw that they had extended Kimi’s deal, I was not surprised [dat Vettel ook zijn contract heeft verlengd]. I knew that was a bit of insurance for Seb, having Kimi there, I know he is comfortable with that. So once Kimi was signed, I knew Seb would be on a few-years deal.

Of ‘ze’ (lees: Vettel) bij Ferrari dan ook zitten te wachten op hem betwijfelt Daniel:

When I do get asked the Ferrari question I feel it is more coming from fans or media but not necessary from Ferrari. Maybe people want to see it, some people, but the people that matter I am not really sure if they do. We will see.

Lewis Hamilton:

Tenslotte is daar nog LH44. De Brit is inmiddels al 32 dus voor hem beginnen de jaren te tellen om ooit nog eens voor Ferrari uit te komen. Een potentiële switch met Vettel had daar voor kunnen zorgen, maar nu die van de baan is betwijfelt HAM dat het er nog van komt. Tegen Sky Italia zegt Lewis:

It’s definitely a dream for every driver, including me [om voor Ferrari F1 te rijden]. Whether or not l will ever be there…I guess definitely not in the next four years or whatever it is – three years.

Net als Ricciardo denkt Hamilton dat Vettel hem niet graag als zijn teamgenoot zou zien:

I know Seb doesn’t want to be my team-mate. He wouldn’t be in the position he is now in his team, in terms of how the team operates, if he was here.

Naar verluidt had Vettel ook een clausule in zijn vorige contract staan dat het team niet Fernando Alonso mocht contracteren als zijn teamgenoot. In zijn nieuwe contract zou deze clausule niet staan. Desalniettemin zijn de andere toppers in het veld er duidelijk van overtuigd dat, zolang Ferrari haar oren laat hangen naar de Duitser, zij weinig kans maken op een zitje bij Ferrari. Maar is dat eigenlijk wel een slimme strategie van de Italiäner?