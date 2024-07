Koop een Volvo S80 van de koning op Marktplaats

Een blauwe Volvo met blauw bloed. Chiquer wordt het niet. Koop deze Zweed van de koning nu op Marktplaats.

Tegenwoordig opteert Koning Willem ervoor om zich te verplaatsen in poenige Audi’s. Maar er was een tijd dat het Koninklijk Huis koos voor bescheidener vervoer. Heel Nederlands. Een paar miljard op de bank (allegedly) maar ‘gewoon’ een normale auto rijden. Noem het mooi Nederlands Calvinisme, of noem het inverted badge snobberij, ieder kan daar zijn eigen mening over vormen. Ondergetekende vindt het beide. Aan de ene kant zou het erg gaaf zijn als de Oranjes gewoon een paar Lambo’s kopen (behalve de Urus dan). Aan de andere kant had het ook wel iets, die ingetogen Volvo’s.

In de tijden van Koningin Beatrix (driewerf ‘hoera’) was er een hele trits blauwe Zweedse bleppers. Onder het motto een ei is geen ei. De AA-57-S was er een van. Dit was een blauwe S80 Exclusive met de 2.9 liter motor en een leder/stof combinatie als bekleding. Het was een luxe auto in de tijd dat climate control, cruise control, xenon en elektrische raampjes en spiegels nog pure luxe waren.

Uiteraard zie je hier geen enorme jetsers. De wielen meten een bescheiden 16″ in diameter. Volgens de verkoper is de auto altijd in onderhoud geweest bij de dealer en zowel het interieur als het exterieur in zeer nette staat. Alle boekjes zijn aanwezig. Opvallend is alleen wel dat er maar 1 sleutel is. De andere ligt waarschijnlijk nog ergens verscholen onder een gangkastje van Prinses Beatrix.

De romige atmosferische zes-in-lijn onder de kap (in dwarsrichting!) heeft er pas 121.316 kilometer opzitten en kan dus nog wel even vooruit. In combinatie met de automaat is dit next level ontstressen. Vraagprijs is 8.940 Euro. Niet goedkoop maar gezien de historie en de staat van de auto, ook niet per se waanzinnig duur. Meteen kopen kan, maar je kan ook eerst meer lezen over de auto’s van het koninklijk huis. Aan jou de keuze.