Koop Freddy Heineken’s Mercedes 300SE voor 300K euro’s

Wie wil, moet dokken.

Het moge duidelijk zijn dat Freddy Heineken een goede smaak had als het aankwam op het uitkiezen van een auto. De kleinzoon van de oprichter van het wereldberoemde biermerk had allerlei toffe wagens in zijn leven, waaronder bijvoorbeeld deze BMW 635CSi of deze Ferrari 400i Automatic. Een andere chique slee waarin Heineken zichzelf voortbewoog, is deze Mercedes 300SE Convertible.

De diepgroene cabriolet uit 1967, een fijn jaar, verkeert anno 2019 nog altijd in een wonderbaarlijke staat. Het klimaat zal daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben gehad. Heineken, de eerste eigenaar van de Duitse straatsloep, had de W112 op de oprit staan bij zijn huis in Zuid-Frankrijk. De prijs is daar ook wel naar: de Mercedes kost 295.000 euro.

Veelal staat een hoge prijs als deze direct in verband met een lage tellerstand, maar die regel gaat in dit geval niet op. De 170 pk sterke drieliter zes-in-lijnmotor van Heineken’s 300SE heeft namelijk 102.821 kilometer achter de rug. En dan gaan we ervan uit dat er hier geen sprake is van gesjoemel – de Mercedes heeft immers maar vijf plekken op de odometer. In de advertentie worden weinig worden vuil gemaakt aan de geschiedenis van de auto, dus is het aan de staat van de cabrio lastig af te lezen. Hij ziet er uitmuntend uit, maar of dat te danken is aan een uitgebreid restauratieproces, dat wordt niet beschreven.

Wel zien we in de advertentie dat de Mercedes onlangs nog is gereviseerd op een tweetal punten. Zo is de originele luchtvering hersteld en is ook de benzinepomp behandeld, zodat hij vandaag de dag probleemloos kan functioneren. Of hij praktisch 300.000 euro waard is, dat is echter de vraag.