Politie kan muisstil boeven vangen met de Tesla Model X

In combinatie met het snelle accelereren maken criminele geen schijn van kans.

Voor een groot aantal automobilisten is ‘range anxiety‘ een reden om nog niet aan elektrische auto’s te beginnen. In AustraliĆ« doen ze echter niet aan angst, dus kan ook de lokale politie prima afscheid nemen van patrouillewagens met verbrandingsmotoren. In de staat Victoria, het gedeelte van het land dat zulke nieuwtjes wel vaker met de wereld deelt, waagt de politie zich hierom sindskort aan de Tesla Model X.

De Victoria Police heeft niet voor de Model X gekozen omdat het daarmee toevallig bijzonder rap kan accelereren en zo ontsnappend tuig sneller in de kraag kan vatten. Nee, volgens de politie heeft het vooral voor deze meer gevestigde EV gekozen, omdat het uit wil vinden of het een haalbaar plan is om het gehele wagenpark te elektrificeren. De politie denkt zelfs dat het binnen een jaar of tien enkel nog elektrische auto’s zal hebben. De politie doet dit onder andere om zijn CO2-voetafdruk te verkleinen.

“There is also a great environmental benefit to electric vehicles and considering our state highway patrol vehicles travel thousands of kilometres on the road per year, we should always be looking at ways we can lessen our impact on the environment.”