Koop Freddy Heineken’s oude liefde voor 17 mille

Een waar prikkie!

Het is een publiek geheim dat Freddy Heineken een voorliefde had voor de betere automobiel. Gedurende zijn carrière kon de kleinzoon van de oprichter van de brouwerij zich een aantal puike bolides veroorloven. In het verleden zagen we bijvoorbeeld zijn Ferrari 400i Automatic voorbijkomen op Autojunk.nl. Vandaag schotelen we jullie een BMW 635CSi voor, die enkele jaren voordat de beste man werd ontvoerd uit de fabriek kwam rollen.

Het is niet precies bekend wat voor een rol de E24 in het leven van Freddy heeft gespeeld, maar duidelijk is wel dat de fraaie 6 Serie gedurende zijn leven absoluut het nodige asfalt heeft verteerd. Momenteel staat op de teller een kilometerstand van liefst 154.657 kilometer. Aan het uiterlijk van de 635CSi is dit amper te zien; op het eerste gezicht lijkt de auto een nog puntgave carrosserie te hebben en dit wordt bevestigd door zowel de foto’s als de dealer. Volgens de verkoper heeft de auto “mooie passingen, goed en gemakkelijk sluitende deuren, geen uitgedroogde rubbers, een onbeschadigde carrosserie, geen steenslag, chroom zonder weersinvloeden en een mooi glanzende lak.” Kijk, dat horen we graag. Zien ook, overigens. Niet alleen het exterieur ziet er haarfijn uit, het diepblauwe eighties interieur mag er net zo goed wezen!

Zodoende hadden we verwacht dat deze nette 6 Serie, zeker aangezien een van zijn eigenaren Freddy Heineken is geweest, een schaamteloos hoge prijs mee zou krijgen, maar niets blijkt minder waar. Goed, zijn exacte prijs van 16.950 euro is voor een zo oude auto met een tellerstand als deze niet onbehoorlijk, maar echt te ver gaat het ook weer niet. Met name BMW-liefhebbers die wel een groene pretcilinder lusten, zullen wat graag de portemonnee trekken voor het 218 pk sterke beest uit Beieren. Trek zo’n goudgele rakker open achter het stuur echter niet open, anders krijg je problemen met de handhavers van de wet.