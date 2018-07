Dit Mercedes-Bentley liefdeskind is de mooiste estate ooit

Bentley-luxe, Mercedes-elegantie en Amerikaanse styling. Een recept voor succes.

Stationcars lijken een aantrekkingskracht te hebben voor velen, ook voor ondergetekende. De reden? Het zijn alleskunners. Beschikbaar met elke denkbare motor, praktisch, ruim en vaak nog goed ontworpen ook. In het topsegment zijn pakezel-versies van auto’s weinig te vinden. En als ze er zijn worden ze vrij snel ter ziele gebracht. En dan is de CLS niet eens de dikste Merc: van de S-Klasse is een stationwagonversie vrijwel ondenkbaar. Net zoals dat we van merken zoals Bentley niet hoeven te verwachten dat het concept stationwagon überhaupt op de designtafel terecht komt.

Jammer! Moest een Amerikaan gedacht hebben in 1960. Hij wilde namelijk graag een luxueuze estate hebben. Hij was al op Mercedes afgestapt om te vragen of ze in Stuttgart een stationversie konden bouwen van de 300 SE (W112). Dat kon niet, dus stuurde hij de wens door naar een coachbuilder genaamd Wendler. Zij besloten om de wens te vervullen, door delen van de Mercedes te combineren met een chassis van een Bentley S2. Om de conversie compleet te maken moesten vele delen met de hand gemaakt worden, daarom is er zowel Bentley als Mercedes te herkennen in de vormen.

De voorkant, inclusief motor, is grotendeels van de Bentley, met de koplampen van de Merc. De achterkant is handgemaakt, terwijl de ‘vinnen’ van de 300 SE in het design verwerkt moesten worden. Gecombineerd met achterlichten van een Buick vormt zich hier een klassieke jaren ’50-60 flair van Amerikaanse estates, zoals de Chevy Nomad. Het geheel klopt eigenlijk perfect. De auto is elegant, herkenbaar als Mercedes én Bentley en bovenal uniek. Je gaat geen tweede vinden van de Bentley Wendler S2 Shooting Brake.

Die ene duikt op bij een veiling. Hyman Ltd. verkoopt de Wendler voor 575.000 dollar. Een hoop geld, maar voor een goed onderhouden klassieker zoals geen ander ook reëel. Het is in ieder geval misschien wel de mooiste estate ooit. Als het niet dé mooiste is.