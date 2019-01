NEE! Range Rover hakt plan voor SV Coupé in twee

Eeuwig zonde is het.

Een van de hoogtepunten van het Autosalon van Genève van afgelopen jaar was zonder twijfel de Range Rover SV Coupé. Het was immers jaren geleden dat de Britten ons een eerlijke tweedeurs van hun machtigste apparaat hadden gegeven en met de introductie van de SV Coupé moest dat veranderen. Goed! Jammer genoeg is de autofabrikant nu alsnog op teruggekomen op zijn besluit en gaat de bijzondere SUV niet in productie.

De Range Rover SV Coupé moest het antwoord van Jaguar Land Rover worden op de ultraluxe SUV’s die eerder uit eigen land zijn voortgekomen. De hyperluxe zijde van het immer groeiende SUV-spectrum wordt door Bentley en Rolls-Royce opgemaakt door respectievelijk de Bentayga en de Cullinan. Logischerwijs wilde ook Range Rover hierin zijn graantje meepikken en de SV Coupé, die in een gelimiteerde oplage van 999 stuks gebouwd moest gaan worden, leek de perfecte bolide om het vuur aan de schenen van zijn concurrenten te leggen. Met zijn twee deuren is het een unieke verschijning en zijn (richt)prijskaartje van 240.000 pond (277.000 euro) maakt hem voor de welvarenden ook nog eens bijzonder aantrekkelijk.

Zodoende verkeerden wij in de overtuiging dat Range Rover de bijna duizend exemplaren van de SV Coupé, die een 565 pk sterke supercharged V8 moest krijgen, relatief eenvoudig aan de man moest kunnen brengen. Verschillende Britse media melden vanmiddag echter dat het zover niet zal komen. In een verklaring laat Land Rover weten zijn plannen te hebben bijgesteld en de SV Coupé niet meer te zullen maken, omdat het zich op massaproductieauto’s wil richten.

“We have taken the difficult decision to inform our customers that the Range Rover SV Coupé will not proceed into production. Instead, Land Rover is focusing its resources and investment on the next generation of world-class products. With exciting plans for electrification, enhanced craftsmanship, innovation and technology we are working to ensure that we continue to offer our customers a choice of world leading SUVs.”