Grijp je kans: Italiaans supercarmerk te koop voor een prikkie

Heb jij altijd al een Italiaans supercarmerk willen bezitten? Dan kan je nu je kans grijpen.

Welk land bouwt de beste supercars? Het is eerder de vraag welk land het dichtst erbij in de buurt komt om Italië te evenaren. Je zou bijna zeggen dat het niet uitmaakt wat een merk als Ferrari, Lamborghini of Pagani doet: het wordt toch wel gewaardeerd. Toch is enkel Italiaans zijn niet goed genoeg om te overleven. Sterker nog: met Ferrari als je directe buren wordt je direct langs de langste meetlat gelegd. Het kan een zegen of een vloek zijn en dat hebben vele merken ondervonden.

Mazzanti

Neem het merk Mazzanti. Begonnen als Faralli & Mazzanti in 2002 heb je de naam en de heritage als Italiaans merk in ieder geval al mee. Toch lukte het niet om en masse auto’s aan de man te brengen, of nou ja, eigenlijk gewoon geen één. Het zorgde voor een splitsing tussen de beide Italianen: Faralli ging verder als restaurateur en Mazzanti presenteerde in 2013 een compleet nieuwe supercar.

Dat werd de Mazzanti Evantra. Onthuld op Top Marques 2013 was dat direct een mooi welkom in de wereld die Mazzanti beoogde. Rijkelui die een hele extreme auto willen. Het ging om Italiaans design met een uniek chassis, al werd de motor wel geleend. Het was een V8 van ruim 7.0 liter (afhankelijk van de uitvoering) die begon met zo’n 750 pk.

Enerzijds kon Mazzanti geen indruk maken qua cijfers, maar anderzijds is dat ook wel een beetje de bedoeling. Het merk wilde zo’n vijf auto’s per jaar bouwen voor bijna een miljoen euro. Speciale edities kwamen daar ruim overheen. Zo had je deze ‘771’ met eh, 771 pk. Daarna kwam er nog een 781. Deze gebruikte een LS7 V8 van GM van 7.0 liter groot, maar dan wel een beetje aangepakt.

Millecavalli

Niet echt baanbrekend allemaal, al moet wel gezegd worden dat qua cijfers de Mazzanti Evantra toch nog best mee kon met de gevestigde orde van supercarmerken. Sterker nog: de Millecavalli doorbrak de magische 1.000 pk-grens (mille cavalli betekent dan ook duizend paarden in het Italiaans). In deze versie werd de LS7 vergroot naar 7.2 liter en voorzien van twee turbo’s. Daarmee was een top van 402 km/u mogelijk.

Stilte

En nu? Tsja, nu is het stil rondom Mazzanti. Dat heeft een reden: dankzij financieel zwaar weer moest Mazzanti faillissement aanvragen. Zodoende zit het merk momenteel in een grote schoonmaak en moet alles verkocht worden. Dat is slecht nieuws voor het bedrijf, maar goed nieuws voor een potentiële geldschieter. Want alle overblijfselen van het bedrijf gaan de markt op voor 852.000 euro. Da’s niet veel voor een heel automerk.

Je koopt dan namelijk het hele zwikkie. De productielijn, de mallen, de techniek en data gebruikt voor de Evantra, maar ook de geregistreerde handelsmerken, patenten, naam en logo van het bedrijf. Bovendien beoogde Mazzanti om hun auto’s te verkopen voor ergens tussen de 750.000 en ruim 1.000.000 euro, dus voor dat geld kan je dus het hele bedrijf kopen. En dan kan je wel mooi zeggen dat je een Italiaans supermerk in handen hebt.

Helaas moet je dan wel accepteren dat de prestige nog werk nodig heeft, want als je ooit van Mazzanti gehoord hebt vinden we dat knap. Niet elk Italiaans automerk verandert gelijk in goud. Wellicht heb jij de visie om er wat mee te doen. Koop dan!!1! (via Autoblog.it)