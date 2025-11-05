EU geeft uitsluitsel: wordt benzine 40 cent per liter duurder in Europa?

Onze eigen Wopke schiet te hulp.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 23-10-2025 en is bijgewerkt met nieuwe informatie en opnieuw gepubliceerd op 5-11-2025.

Benzineminnend Nederland kon opgelucht ademhalen toen op Prinsjesdag het hoge woord eruit kwam: de accijnskorting blijft! Daardoor houden we ongeveer de huidige benzine- en dieselprijzen die al niet mals waren. Maar er zijn grotere krachten die meespelen in de benzineprijzen, zoals de Europese regelgeving.

Via deze Europese regelgeving zouden in 2027 de prijzen van fossiele brandstoffen flink gaan stijgen. De reden hiervan is ETS2 (Emissions Trading System). Benzine en diesel gaan dan onderdeel uitmaken van een groepje CO2-uitstotende producten waarover de verkopers rechten moeten kopen om ze uit te mogen stoten. De prijzen zouden hierdoor met 23 tot 39 cent per liter duurder kunnen worden.

Het vernieuwde emissiehandelssysteem moet straks in gaan, maar toch zijn de ministers het er nog niet over eens. Daarom komen de milieuministers van de EU-lidstaten en EU-klimaatcommissaris Wopke Hoekstra bij elkaar om over dit onderwerp te babbelen.

Wopke to the rescue!

De Europese Commissie staat aan de kant van de criticasters. De enorme prijsstijgingen moeten voorkomen worden en dus moet het systeem op de schop. Wopke Hoekstra wil dat doen via het aantal rechten. Er wordt voor ongeveer een miljard ton CO2 aan certificaten uitgedeeld aan de bouw- en transportsector. De prijs is afhankelijk van wat de bedrijven ervoor willen betalen.

Hoekstra stelt voor om vanaf een bepaald moment meer rechten vrij te geven aan de bedrijven. Iedereen die ook maar een beetje economieles heeft gehad weet dat als je het aanbod vergroot en de vraag gelijk blijft, dat de prijs omlaag gaat.

Nu ligt de prijs van een emissierecht op € 66,76. Blijft dat in 2027 zo, dan kan de maatregel van de commissie ingaan. Hoekstra zegt: ”Als de marktprijzen boven de € 45 uitkomen, treedt een ’top-up’-mechanisme in werking, waardoor het aantal vrij te geven certificaten verdubbelt.”

Waar staan we nu?

Na lang overleg zijn de lidstaten het eens geworden. De ETS2-regels worden met één jaar uitgesteld. Daardoor gaat het emissiehandelssysteem niet in 2027, maar in 2028 in. We kunnen in ieder geval een extra jaar genieten van de lagere benzineprijzen. Feest! Voor nu dan. En nu nog even regelen dat de prijzen niet enorm schommelen.

Bron: DPA, ASP, Europese Unie