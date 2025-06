Mysterie rondom gecrashte Porsche 911 Turbo S van bekende YouTuber

Alleen maar vraagtekens rondom deze zwarte Porsche 911 Turbo S van een bekende YouTuber.

Als je net zoveel van tech houdt als van auto’s dan moet je Marques Brownlee, oftewel MKBHD, kennen. Het is één van de grootste namen in de YouTube space op het gebied van tech content. Denk aan gadgets, smartphones, dat soort dingen. Je hebt hem ongetwijfeld wel eens voorbij zien komen.

Porsche van MKBHD

Naast technerd is Brownlee ook een groot autoliefhebber. Zijn huidige daily driver is, of beter gezegd was, een Porsche 911 Turbo S. Met 650 pk geen auto waarbij je zomaar even het gas intrapt. Nu heeft MKBHD wel enige ervaring met snelle auto’s, hiervoor had hij een Model S Plaid met meer dan 1.000 pk.

De YouTuber kwam in het verleden al eens negatief in het nieuws vanwege te hard rijden. Hij filmde zichzelf terwijl hij in een Lamborghini Revuelto met een veel te hoge snelheid door een schoolzone knalde. Dan hoef je niet op sympathie te rekenen bij het Amerikaanse volk kan ik je vertellen.

Nu ligt de Porsche 911 Turbo S van MKBHD ligt nu in puinpoeier. De YouTuber zelf laat er niets over los, maar het internet heeft uitgevogeld dat dit toch echt de Porsche is van Brownlee. Het VIN-nummer matcht met het exemplaar van de videomaker. De vraag is natuurlijk: wat is het verhaal achter de crash?

De Porsche 911 Turbo S van MKBHD heeft namelijk serieuze schade. De auto wordt door een autobedrijf in Rock Tavern, New York geveild. De linkervoorzijde is zwaar beschadigd en ook de airbags zijn geploft. Het is niet bekend of Brownlee achter het stuur zat, of dat op het moment van de crash de auto nog in zijn bezit was.

Dat is allemaal speculaas. Zolang de YouTuber er zelf geen duidelijkheid over geeft ontstaan er allemaal maar meer verhalen op het internet. Zo gaan die dingen. Wat dat betreft kan MKBHD beter gewoon met een verklaring komen over zijn Porsche, dan zijn de spookverhalen ook weer de wereld uit.

Het moet in elk geval een forse aanrijding zijn gehad. Mogelijk waren er meerdere partijen betrokken bij, want ook de voorruit heeft iets te verwerken gehad. Mogelijk in vorm van een persoon of een dier. Dus als je nog een voor Amerikaanse begrippen ‘beroemde’ 911 willen kopen. In Rock Tavern staat ‘ie voor je klaar.