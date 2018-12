Koop het interieur van een Bugatti Veyron

Past vast in je Honda Civic.

Wanneer je Shih Tzu heeft zitten schijten in het interieur van je Veyron, dan is dit interieurpakket misschien een handige aanbieding. Een Bugatti-dealer in Miami heeft het complete interieur van een Bugatti Veyron op voorraad. Onder andere de stoelen, het dashboard, de deurpanelen en de middenconsole zijn afkomstig van een Veyron 16.4 uit 2008. Met die auto is bijna niet gereden, waardoor de staat van het interieur nog van zeer hoge kwaliteit is.

Een vermogende kocht de Veyron als occasion, maar was geen fan van de binnenkant. Deze person liet het interieur vakkundig verwijderen door de Bugatti-dealer. Het autobedrijf bracht vervolgens een nieuw, zwart interieur aan in de auto. De dealer in Miami probeert nu via eBay het oude interieur te verkopen.

Het complete interieur past in vrijwel iedere Veyron van 2006 tot en met 2015. Hoewel het niet allemaal op de foto’s te zien is, komt het interieur ook met de knopjes, het stuurwiel, gordels en het dashboardkastje. Braman Miami, die naast Bugatti’s onder meer Rolls-Royces en Bentleys verkoopt, vraagt 150.000 dollar voor het interieur. Verras je geliefde op pakjesavond met een wel heel bijzonder cadeau. Schat..