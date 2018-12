Dit doet Brabus met de nieuwe Mercedes A-klasse

Best strak!

Het offensief onder de tuners om de nieuwe A-klasse aan te pakken lijkt te zijn begonnen. Gisteren gaf Lorinser het startsein en vandaag komt Brabus met opties voor de hatchback van Mercedes.

De Duitsers komen met zowel extra oempf op motorisch gebied, als met aerodynamische verfraaiingen. Laten we beginnen met het feest onder de motorkap. Met de Brabus PowerXtra B 25 S module levert de A 250 voortaan 270 pk en 430 Nm koppel. 0-100 doet deze A in 5,9 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/u. Het vermogen neemt met 46 pk en 80 Nm koppel toe. Het komt enigszins in de buurt van de Mercedes-AMG A 35. In de toekomst komt het bedrijf ook met motorische upgrades voor de andere varianten. Brabus zegt onder meer een pakket voor de diesel in ontwikkeling te hebben.

Brabus geeft de A 250 een soort AMG-look met de dakspoiler en de diffuser. Er prijken vier uitlaatsierstukken, optioneel van carbon. Aan de voorzijde prijkt een subtiele splitter. In het interieur heeft Brabus de A-klasse van aluminium pedalen en Brabus-vloermatten voorzien. Uiteraard prijkt ook het logo van het merk op de grille. Kers op de taart zijn de 20-inch Brabus-wielen die geleverd worden met Continental, Pirelli of YOKOHAMA banden.