Koop het fabrieksnieuwe huis van Rick van Stippent

Jullie favoriete autopoetser heeft zijn huis en fabriekshal te koop staan.

Rick van Stippent is nog maar 30 jaar oud, maar heeft nu al een komeetachtige carrière achter de rug. Nadat hij op autoblog een aantal auto’s weer helemaal fabrieksnieuw poetste, was er geen houden meer aan. Rick maakte de onderkant van menig auto weer helemaal schoon en verkocht daarnaast een boel schoonmaakmiddeltjes.

Niet iedereen was blij met de resultaten. En volgens ‘boze tongen’ kwamen sommige van dat speciale Stipt Polish Point schoonmaakspul stiekem rechtsstreeks van Alibaba. Maar dat mag de pret niet drukken. Rick reed op een gegeven moment zelfs in een Lambo. En toen hij die ondanks dat hij absoluut niet te hard reed crashte, kwam hij terecht bij Jinek. Wij dromen ervan, hij doet het gewoon.

Rick is nu echter klaar voor de volgende stap. Hij heeft een nieuw megapand gescoord in Best. Zijn voormalige ambtswoning met aangelegen bedrijfshal staat nu te koop op Funda. Zoiets blijft natuurlijk niet onopgemerkt door jullie allen, onze trouwe bataljonnen Autoblog-lezers. Dit keer is het Daniel, die kennelijk zoekt naar een woning met bedrijfsruimte en plots een bekende naam tegenkwam.

Als je door de foto’s op Funda heenbladert, duurt het namelijk even voordat je op de hal de bekende naam ziet staan. Dat kan niet missen, dit is de plek waar talloze auto’s van hun roestbescherming zijn ontdaan nieuwe shine hebben gekregen.

Helaas mist de advertentie de kans om op te schrijven dat het hier om een fabrieksnieuw huis gaat. Maar de foto’s zeggen genoeg. Het zou ons niet verbazen als Rick zijn keuken en sanitair ook soms bewerkt met droog ijs.

Het is een beetje apart deze combo van een dik huis op een bedrijventerrein. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ideaal voor een benzinehoofd. Je buren zitten veel de diep in hun eigen bezigheden om zich te storen aan jouw revvende V12. En zo te zien is er letterlijk op de hoek van de straat een goedkope pomp. Met welke auto’s vul jij de hal nadat je deze casa koopt voor 1.475.000 Euro?