‘Coronabarrels’ zorgen voor veel pechsituaties!

Nog nooit zijn er zoveel auto’s weggesleept als in 2022, dit komt met name door de vele coronabarrels.

Tijdens de pandemie vond niemand het een goed idee om al hoestend in een overvolle trein te gaan staan (of zitten). Terecht natuurlijk, daarom kochten veel mensen een goedkoop tweedehands autootje voor erbij. En dat hebben we gemerkt in 2022.

Coronabarrels zorgen voor pechsituaties

Voor het eerst moesten de Nederlandse bergingsbedrijven meer dan 100.000 keer uitrukken om een gestrande auto te verplaatsen. In totaal werden 177.000 opdrachten gegeven om een auto weg te slepen. Dat is een absoluut record, want dit is 15% meer dan in 2021.

De verklaring van deze toename is logisch. Volgens cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) zijn het uitzonderlijke aantallen en wellicht te verklaren doordat veel mensen een auto erbij hebben gekocht. Bestuurslid Ivo Wildenberg zegt hierover dat deze auto’s klaarblijkelijk toch niet zo betrouwbaar waren als kopers dachten. Dit merkte de Wegenwacht ook. In 2022 hadden zij een ‘goed’ jaar. Met 1,3 pechhulpverzoeken was het drukker dan het jaar ervoor. Mensen realiseren zich wel dat ze in een oude auto rijden en sluiten dan ook vaker een ANWB lidmaatschap af. De dienst heeft nu meer dan 5 miljoen leden!

Opmerkelijk wel. Want de auto’s op leeftijd waren sowieso in Nederland. Althans, veel. Misschien dat er wat geïmporteerd zijn, maar het merendeel zijn vermoedelijk gewoon Nederlandse auto’s. Deze zouden misschien zonder de pandemie eerder naar de sloop gegaan zijn.

Cijfers van de SIMN

Records

De bergers moeten hun werk veilig doen. Daar schort het ook af en toe aan. In 2022 moest er 7.000 keer uitgerukt worden om de bergers te beschermen (weg af sluiten, auto’s attenderen op een stilstaande auto enzovoorts).

We gooien er nog wat cijfers tegenaan: ook het aantal ongevallen steeg. De bergers handelden er bijna 24.000 af. Dit is echter geen record. In 2017 en 2019 waren dat er 3.000 meer. Toch nog goed nieuws. Soort van…