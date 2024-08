Toyota terugroepactie vanwege foute stickers

Toyota roept meer dan 33 duizend auto’s terug omdat er verkeerde stickers op zitten.

Terugroepacties, ieder merk heeft er mee te maken. Iedereen is wel bekend met de wereldwijde terugroepacties rondom de Takata airbags, serieus veiligheidsrisico, en soms gaat het om een verkeerd lettertype op het dashboard.

Deze keer is Toyota aan de beurt. Niet omdat er mechanische of softwareproblemen zijn met auto’s van het merk, maar omdat er foutieve stickers op zitten. En nee het gaat niet om de sticker van een Italiaanse of Japanse vlag. Het gaat in totaal om 33.848 voertuigen verdeeld over 23 verschillende modellen.

Texas

Het bedrijf dat in de terugroepactie van Toyota rondom deze stickers wordt genoemd is Gulf States Toyota Inc. Dit bedrijf is gevestigd in Texas, Amerika, dus de kans dat jouw Nederlandse Toyota een foute sticker heeft is nihil.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) noemt geen specifieke regio in de VS, maar de website van Gulf States Toyota geeft aan meer dan 150 Toyota dealers in staten als Louisiana, Mississippi, Texas, Arkansas en Oklahoma te bedienen.

Terugroepactie Toyota stickers

We hebben het hier niet over foute MAGA stickers op je redneck pick-up, het gaat hier om Toyota’s die zijn voorzien van extra accessoires. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dikke offroad uitrustingen op je Toyota Tundra of Hilux bijvoorbeeld. Als die extra offroad uitrusting bijvoorbeeld 200 kilogram weegt gaat dat van je laadcapaciteit af en moet dat aangepast worden op de labels van je Toyota.

Dat was op zich wel gebeurd, maar in de computer stonden onjuiste gewichten voor meerdere onderdelen. Toen in juni een Toyota werd geïnspecteerd bleken de gewichten op het label niet te kloppen en nu moeten dus al die auto’s nieuwe stickers.

Plakken, plakken, plakken

Dat wordt dus plakken voor de eigenaren van deze auto’s! Het gaat hier om 23 modellen, van een basis Corolla tot een dikke Sequoia. Gelukkig is de oplossing kinderlijk eenvoudig. De eigenaren krijgen vanaf 16 september allemaal een nieuwe sticker opgestuurd. Het enige wat ze hoeven te doen is… plakken!

Meer lezen? We volgen uiteraard alle terugroepacties met interessante redenen op de voet!