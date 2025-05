Koop nog even GEEN nieuwe Mercedes CLA, ik herhaal..!

Het verkoopstartschot is gegeven, maar ik zou nog even wachten met het kopen van een Mercedes CLA.

Ik ben fan van de nieuwe CLA. De manier waarop ie eruitziet, het feit dat je goed moet kijken of het een EV is of niet en de specificaties staan me allemaal aan. Maar er is natuurlijk altijd een maar. De laadtechnologie heeft namelijk een gebrek.

Eerder werd bekend dat de Mercedes CLA alleen kan opladen met 800 volt architectuur. Door het ontbreken van de DC-omzetter heeft Mercedes moeten kiezen tussen 400- of 800 volt techniek. Mercedes bespaart wat cash door de DC/DC-booster weg te laten, maar moet wel een keuze maken. Het merk heeft gekozen voor het toekomstbestendigere 800 volt. Een logische keuze, maar daardoor zijn ineens veel laadpalen onbruikbaar. Zo gebruikt een kwart van de Tesla Superchargers in Europa nog 400 volt.

De meningen over deze keuze van Mercedes zijn verdeeld. De een betreurt dat Mercedes wat geld wil besparen door een deel van de laders onbruikbaar te maken. Een ander deel vindt het prima, omdat de navigatie je naar 800-volt laders brengt.

Groter probleem in de VS

Alsof ze in Amerika niet al genoeg problemen hebben, zorgt de nieuwe CLA voor nog meer hoofdpijn. Er zijn daar nu veel minder 800 volt laders. De oplaadstations waar de CLA wel kan opladen, worden het slechtst beoordeeld door gebruikers. Gelukkig wordt er gewerkt aan een oplossing.

Verschillende media hebben vragen neergelegd bij verschillende Mercedes-woordvoerders. Een Europese Merc-werknemer benadrukt dat Mercedes vasthoudt aan 800 volt omdat dat de beste ervaring geeft. Deze woordvoerder benadrukt dat de laadnetwerken in Amerika en Europa erg van elkaar verschillen. Het lijkt er dus niet op dat we hier een CLA krijgen met omvormer. Wij hebben ook nog een duid in het zakje gedaan door aan Mercedes Nederland te vragen wat de plannen zijn. We wachten nog op een reactie.

Amerikaanse Mercedes CLA kopen?

In de Verenigde Staten vertelt Mercedes een ander verhaal. Vanaf begin volgend jaar kun je er een Mercedes CLA kopen die wél de omvormer heeft en die je dus wél aan 400 volt laders kunt hangen. Wie dus nog even wacht, kan begin 2026 een CLA bestellen die snel en heel snel kan opladen.

Zoals het er nu naar uit ziet, komt de CLA met omvormer alleen naar Amerika. Dus eigenlijk had de kop boven dit artikel moeten zijn: ‘Koop nog even geen CLA en koop straks een Amerikaanse!’. Ik ben benieuwd of dat de prijs van de CLA nog zal aantasten of dat je kosteloos kunt kiezen voor de omvormer.