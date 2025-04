Zo duur is de nieuwe Mercedes CLA

De nieuwe CLA is behoorlijk prijzig, maar toch is het niet per se een slechte deal.

In maart introduceerde Mercedes een heel belangrijk model: de nieuwe elektrische CLA. Dit is de instap-EV van het merk, maar de specificaties zouden niet misstaan bij een topmodel. Met 800V, 320 kW snelladen en 792 kilometer range is dit een serieuze EV.

Inmiddels weten we ook wat deze auto moet kosten, want de nieuwe CLA is in de configurator verschenen. Er komen twee elektrische versies en een hybride viercilinder, maar voor nu kun je alleen de CLA 250+ bestellen. Dat is de elektrische instapversie.

De CLA 250+ kost – hou je vast – €58.979. Dat is behoorlijk prijzig voor een instapmodel. Er was een tijd dat je voor 34 mille een CLA had. Maar ja, dat was een lullige viercilinder.

We moeten er wel bijzeggen dat dit een Launch Edition is, dus dit is absoluut geen kale uitvoering. Je krijgt standaard onder meer 19 inch velgen, AMG-pakket, een panoramadak, stoelverwarming voor, een warmtepomp en nog veel meer. Er valt verder ook bijna niks aan te vinken in de configurator, behalve een ander kleurtje of een trekhaak.

De CLA 250+ heeft 272 pk op de achterwielen (jazeker!) en een range van maar liefst 743 kilometer. De actieradius is overigens minder dan belooft, maar dat komt waarschijnlijk door de 19 inch velgen. Later volgt nog de CLA 350 4Matic, die wel meer vermogen heeft (353 pk), maar niet meer range. Beide varianten hebben dezelfde 85 kWh batterij.

Dan kijken we nog even naar de concurrentie. Directe rivalen zijn er simpelweg niet, want er zijn verder geen premium EV’s in het C-segment. De BMW i4 komt nog het dichtst in de buurt, maar die zit echt een segment hoger. Hetzelfde geldt voor de Model 3 en de Ioniq 6, maar dat zullen toch een beetje de concurrenten zijn.

Hyundai Ioniq 6 77,4 kWh (229 pk, 545 km range): €46.995

Tesla Model 3 Long Range AWD (498 pk, 678 km range): €50.990

Mercedes CLA 250+ (272 pk, 743 km range): €58.979

BMW i4 (286 pk, 497 km range): €60.700

Zoals je ziet zit de CLA qua prijs gewoon in het D-segment, maar nogmaals: dit is wel een hele complete uitvoering. Er volgt ongetwijfeld nog een goedkopere versie. En als je kijkt naar de range en het laadvermogen is de CLA onovertroffen. Alleen de allerduurste EV’s zoals de EQS en de Lucid Air hebben vergelijkbare cijfers. In dat opzicht is de CLA dus geen slechte deal.

Zelf een CLA samenstellen (voor zover er iets samen te stellen valt) kan nu in de Mercedes-configurator