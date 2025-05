De Renault 4-versie die je wilt.

De strategie van Renault met de oude 4 was simpel gezegd: bouw zoveel mogelijk versies voor zoveel mogelijk doelgroepen. Kennelijk werkte het want de 4 hield het ruim dertig jaar vol. En daar komen nog wat extra jaren bij dankzij de 4 E-Tech. Van die elektrische 4 toont Renault zojuist de 4 Savane 4×4 Concept.

Mocht je al de spaarrekening hebben gecheckt of je geld overhebt voor een Renault 4 4×4, dan houd (voor nu?) maar op. Voorlopig blijft de 4 bij een showauto. Met de Savane refereert het Franse merk terug naar de avonturen uit de jaren ’50. Later was Savane ook een uitvoeringstype, maar dat was al wat minder avontuurlijk.

Renault 4 Savane 4×4 Concept

Dat avontuurlijke karakter komt nu terug. De 4×4 is verhoogd zodat het buikje 15 millimeter hoger boven de grond hangt. De spoorbreedte is 10 millimeter breder dan bij de standaard 4 E-Tech. De offroader staat natuurlijk op speciaal rubber, de Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55-banden om precies te zijn met speciale 18-inch Savane-velgen.

Maar de grootste verandering bij de conceptauto is de toevoeging van een extra elektromotor. De toegevoegde krachtbron zit op de achteras en zorgt daarmee voor vierwielaandrijving. Renault vertelt helaas niet wat voor elektromotor er wordt toegevoegd. We krijgen alleen te horen dat dit ”het potentieel van het AmpR Small-platform toont om een B-segment EV met vierwielaandrijving” aan te bieden.

De instapversie van de Renault 4 heeft een vermogen van 120 pk, maar er zijn ook uitvoeringen met 150 pk. Mocht die exacte motor ook op de achteras worden gezet, dan zou een vermogen richting de 300 pk mogelijk zijn. Klinkt niet verkeerd.

Kan er een echte Renault 4 4×4 komen?

Renault vertelt aan Autocar dat het merk nog aan het overwegen is om een productie-4×4 te bouwen. ”We kunnen nu niets bevestigen over de komst van een productie-4×4”, zegt de woordvoerder. Nu nog niet, maar later wel? Die kans is best aanwezig. Waarom zou Renault een nieuw 4Savane-logo introduceren om er vervolgens niks mee te doen?

Zo’n twin-motoropstelling zou ook nog voor meer doeleinden kunnen worden gebruikt. Iemand een Renault 5 Turbo voor tussen de Alpine A290 en Renault 5 Turbo 3E?