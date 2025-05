Nieuwe Mercedes CLA heeft één groot probleem

Het euvel komt alleen voor bij de elektrische CLA.

”Toch maar voor de benzine-CLA moeten gaan, schat”, kan het klinken tussen de eigenaar van een nieuwe CLA en diens partner bij een snellaadstation. De nieuwe Merc liet een erg goede indruk op ons achter en ook zijn prijs valt reuze mee in vergelijking met de concurrentie. Maar er nog wel één vrij groot nadeel aan de CLA: de laadstructuur.

Het probleem zit hem bij de DC/DC-booster. Dit is een omvormer die de laadstroom reguleert. Hij zorgt ervoor dat de laadtijd zo efficiënt mogelijk is. Tevens maakt de omzetter het mogelijk om te switchen tussen 400 volt (van 50 kW tot 250 kW) en 800 volt (vanaf 350 kW) technologie. Het probleem van de nieuwe Mercedes CLA bij deze booster is dat ie, eh, er geen heeft.

Door het ontbreken van de DC-omzetter heeft Mercedes moeten kiezen tussen 400 of 800 volt techniek. Op de lange termijn is 800 volt verstandiger, maar nu zijn er nog veel snelladers met 400 volt, zoals de Tesla Superchargers. Mercedes koos voor de toekomst waardoor opladen alleen kan met de snelste laders.

Snelladen met de elektrische Mercedes CLA

Het ontbrekende onderdeel werd voor het eerst gezien door het Amerikaanse Wards Auto. Mercedes geeft niet aan waarom er geen DC-omzetter in de CLA zit. Wat het merk wel doet, is op de website aangeven dat opladen bij laadpalen met 400 volt niet mogelijk is. Daarnaast krijg je alle snellaadstations met 400 volt niet te zien op de navigatie.

Snelladers in Nederland

Dankzij de databank de overheid weten we precies hoeveel laadpunten er in Nederland zijn. De laatste telling was in maart 2025. Toen stonden er in totaal 110.593 reguliere publieke laadpalen, 74.284 semipublieke reguliere laadpalen en 5.672 snellaadpunten met minimaal 50 kW aan laadvermogen in ons land. Die snelladers zijn dus alle palen met 400 én 800 volt techniek. Nog geen drie procent van alle palen dus.

Van die 3 procent heeft het merendeel ook nog eens 400 volt architectuur. 4.001 laders gebruiken deze technologie tegenover 1.671 snelladers met 800 volt. Oftewel, de Nederlandse Mercedes CLA-rijder kan straks bij 0,9 procent van de snellaadpalen terecht. Oei.

Er zit schot in de zaak

Er is ook nog goed nieuws voor Mercedes en zijn klanten. Fastned vertelt aan Autoblog.nl dat het aantal snelladers met 800 volt techniek groeit. ”Als wij kijken naar ons Fastned-netwerk met snelladers, dan kan eigenlijk bij al onze snelladers geladen worden door deze auto”, zegt Seth van Roemburg van Fastned. Volgens hem kun je er vanuit gaan dat je bij 95 procent van de Fastned-snelladers op 800 volt kunt laden.

En zo zal het er vermoedelijk bij meer laadbedrijven aan toe gaan. Over een paar jaar kan dit probleem dus weg zijn, maar voorlopig moeten de CLA-rijders dus goed zoeken om een geschikte snellaadlocatie te vinden. Wel zo fijn als je af en toe kunt snelladen. Zeker wanneer je thuis nóg langzamer moet opladen.