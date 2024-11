Gifbeker moet helemaal leeg bij Volkswagen!

Bij Volkswagen moet de gifbeker helemaal leeg. Het personeel pikt het niet en gaat staken.

Het is ellende bij Volkswagen. Er worden te weinig (elektrische) auto’s verkocht en financieel gaat het gewoon niet lekker bij het merk. Volkswagen is van oudsher een hele goede werkgever, maar de afgelopen maanden ontstaan er nogal wat barsten in dat imago.

In september zegde het concern een 30 jaar oude werkzekerheidsovereenkomst met de vakbond op. Voor 2024 hoeven de medewerkers nog niets te vrezen, maar Volkswagen heeft vrij spel om vanaf juli 2025 mensen te ontslaan om kostenbesparingen door te voeren.

Eind oktober kwam daar het nieuws overheen dat het merk overweegt om maar liefst drie fabrieken te gaan sluiten! Dat betekent ook dat Volkswagen dan het nodige personeel moet “laten gaan”.

Overleg levert niets op

Uiteraard gaat het personeel niet zomaar zonder slag of stoot akkoord. Dus is de ondernemingsraad en de vakbond IG Metall in conclaaf met de autofabrikant om dat te voorkomen.

De vakbond legde een constructief voorstel op tafel om 1,5 miljard euro te besparen zo lezen we in het FD. Het personeel zal volgens dat voorstel twee jaar geen loonsverhoging krijgen en managers geven hun bonussen op.

Daar zou het merk dan wel iets voor terug moeten doen. Geen banen schrappen en geen fabrieken sluiten.

Volkswagen zegt NEIN

De directie vindt het voorstel poep. Want het levert te weinig op. Het zal ook niet geholpen hebben dat de vakbond eerst 7 procent loonsverhoging eiste, tegenover het voorstel van “das auto” om juist 10 procent salaris in te leveren. Daar zit nogal een verschil van inzicht…

Het merk zegt gewoon niet te kunnen garanderen dat er geen fabrieken dicht moeten en werknemers ontslagen worden. Je kunt wel alles open houden en elektrische auto’s blijven bouwen, maar als niemand ze vervolgens koopt is het businessmodel niet echt succesvol.

Personeel Volkswagen gaat staken

Ze zijn er dus onderling nog niet uit. Het volgende gesprek staat pas gepland voor 9 december. Dat is na de deadline van 1 december die het personeel had geprikt om geen actie te voeren. Dus dat het Volkswagen personeel gaat staken lijkt niet meer te voorkomen. Van een overeenkomst met de vakbond om nooit mensen te ontslaan tot stakend personeel. De gifbeker moet helemaal leeg bij Volkswagen.

Het zou dus zomaar kunnen dat het personeel na 1 december het werk neerlegt en er geen auto’s meer van de band rollen. Komt Volkswagen misschien wel prima uit, er is onverkochte voorraad genoeg… Vooral qua elektrische auto’s…