Koopje: een unieke V12 Aston voor slechts €35k

Deze Aston Martin kan voor 35 mille van jou zijn!

Om een Aston Martin te bezitten hoef je helemaal geen multimiljonair te zijn. Op de occasionmarkt zijn er diverse modellen die relatief betaalbaar zijn. We vonden echter op Marktplaats een exemplaar dat wel heel goedkoop is. En het is niet eens een Cygnet, maar een heuse DB9.

Meestal bewaren we de prijs voor het laatst, maar die zullen we maar meteen verklappen: deze DB9 staat te koop voor het luttele bedrag van €35.000. En dat terwijl de kilometerstand (mits deze klopt) niet eens extreem hoog is, met 130.000 km.

Zoals je wellicht al was opgevallen is deze DB9 niet helemaal origineel. De auto is voorzien van een Mansory-bodykit. Een DB9 wordt natuurlijk nooit en te nimmer mooier van een bodykit, maar voor wat het waard is: we hebben veel ergere dingen gezien van Mansory. De bijbehorende Mansory-velgen zijn zelfs best fraai, maar helaas ontbreken die nu net. Deze auto staat gewoon op originele velgen, al zijn deze wel zwart gemaakt.

Van zo’n bodykit wordt een auto niet per se meer waard, maar dit verklaart nog niet helemaal het lage prijskaartje. Bij het lezen van de advertentie komt de aap echter uit de mouw: bij de vijfde versnelling gaat de auto in noodloop. Wat ook niet in het voordeel van dit exemplaar pleit: het is import uit Dubai en de auto staat al enige tijd stil. Ook gaat het scherm van de navigatie niet meer omhoog, al is dat geen halszaak.

Dit is dus geen auto waar je zo mee wegrijdt (er zit ook geen Nederlands kenteken bij), maar goedkoop is ‘ie wel. Normaalgesproken betaal je al snel 50 mille voor een fatsoenlijke DB9. En: “voor de liefhebber/kenner is dit een waardevolle investering,” aldus de advertentie. We zouden zeggen: sla je slag, op Marktplaats!