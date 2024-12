Lezersvraag: welke auto had echt gebouwd moeten worden?

En het is niet alleen de vraag welke auto echt gebouwd had moeten worden, maar hij had ook echt in productie moeten gaan…

Gisteren zat ondergetekende een beetje op de interwebs te surfen toen het algoritme een bepaalde kant opstuurde. En dat kan in mijn geval een paar dingen betekenen. Struise dames met weinig tot geen kleding, buitenboordmotoren, mensen die op hun bek gaan en auto’s.

En aangezien dit Autoblog.nl is, kun je er vanuit gaan dat ik gisteren niet naar struise dames met weinig tot geen kleding heb zitten kijken. Althans, niet op het moment dat ik nu beschrijf. Neen, het ging vanzelfsprekend over auto’s. En meer over een auto die echt gebouwd had moeten worden.

Welke auto had echt gebouwd moeten worden?

Ik kreeg een plaatje voorgeschoteld van een Peugeot 505 coupé en van de 505 cabriolet. Auto’s die me gek genoeg enorm hebberig maakten. Zo zonde dat ze die auto nooit hebben gebouwd. Of eigenlijk, dat ze die auto’s niet in productie zijn genomen. Ik denk dat het gewilde klassiekers zouden zijn.

Deze hadden ze moeten bouwen man…

En toen dacht ik; welke auto hadden ze nog meer echt moeten bouwen? In serie natuurlijk. Er zijn er nogal wat namelijk. Deze Peugeots natuurlijk, maar ook de Alfa Romeo Giulia stationcar. Of de BMW E39 M5 Touring. Of de E46 M3 Touring. Allemaal auto’s die ze echt gebouwd zouden moeten hebben.

Maar voordat ik het gras voor ieders voeten wegmaai, ik ben benieuwd of jij als gewaardeerde lezer nog een auto weet die ze echt in serie gebouwd hadden moeten bouwen. Misschien trek jij nog weleens de haren uit je kop als je denkt aan een bepaald model dat er niet is.

Maak ons gek in de comments!!!