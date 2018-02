Koopje! Flink beschadigde Rolls-Royce Ghost voor 150K

Paar nieuwe deuren erin en gaan met die banaan.

Wie zich net op het randje van de markt bevindt en er over nadenkt om een gebruikte Rolls-Royce Ghost te kopen, heeft misschien wel iets aan deze aanbieding. Dit Duitse autobedrijf, gevestigd in de buurt van München, biedt sinds kort namelijk een getorpedeerd exemplaar aan voor een prijs waarvan je over de kop zou slaan.

Wat er precies met de luxe slee is gebeurd blijft een raadsel, maar één ding kunnen we wel stellen: de Ghost is zo krom als een hoepel. Met name de linker achterdeur heeft een gigantische klapper meegemaakt, waardoor het lijkt alsof de bolide een middagje heeft meegedaan aan de Junkyardrace. De prijs van 149.980 euro is dan ook enigszins te begrijpen.

Mocht je er niet voor terugdeinzen om je armen uit de mouwen te steken, of je lokale specialist onder een gelddouche te zetten, dan staat er nog een relatief nieuw autootje op je te wachten. Het exemplaar, dat stamt uit 2016, heeft in een kleine twee jaar tijd maar net de 10.000 kilometer overschreden. Oftewel, de 570 pk sterke 6,6-liter V12 is pas ingereden! Mocht het chassis niet dusdanig verbogen zijn dat deze je constant naar de andere weghelft probeert te sturen, kun je het plaatwerk fixen* en de wagen voor een prikkie op de kop tikken.

*Een korte zoektocht op Google onthulde dat je deuren voor enkele duizenden ponden kunt aanschaffen, dus écht veel duurder hoeft het niet te worden.