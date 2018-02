Heiligschennis? Porsche Classic gaat onderdelen 3D-printen

Wat moet, dat moet.

Het laatste dat je wilt horen als je de trotse eigenaar bent van een uiterst zeldzame auto, is dat de benodigde onderdelen niet meer beschikbaar zijn, of zelfs niet meer bestaan. Porsche Classic heeft met meer dan 52.000 onderdelen een overvloed aan spullen liggen om haar klassiekers op de been te houden, maar zelfs zij zijn niet uitgesloten van wat ouderwetse pech.

In dergelijke gevallen moeten de experts van Porsche Classic op zoek naar een nieuwe methode om dezelfde zeldzame onderdelen te bouwen. Duitse Pünktlichkeit toonde aan dat het maken van nieuw gereedschap om slechts enkele onderdelen te kunnen bouwen hoogst inefficiënt was, dus moesten ze op zoek naar een manier om het goedkoper, maar minstens zo waarheidsgetrouw te kunnen doen.

Na uitvoerig onderzoek kwamen ze uit bij verschillende vormen van 3D-printen. Dankzij een proces genaamd selective laser melting kunnen ze kleine hoeveelheden met de hoogste kwaliteit bouwen. Hierbij worden de onderdelen laag voor laag opgebouwd door een flinterdun materiaal net onder het smeltpunt toe te passen, waarna het een compleet driedimensionaal onderdeel vormt.

Porsche heeft de techniek o.a. gebruikt om de koppelingshendel van de Porsche 959 opnieuw te maken. Onderdelen voor de auto zijn immers enorm schaars, aangezien er nog geen 300 van zijn gebouwd. Porsche gebruikt diezelfde 3D-techniek tegenwoordig voor acht andere onderdelen, en onderzoekt voor een twintigtal andere stukken of 3D-printen een mogelijkheid is.