Kopen! BMW met Verstappen livery en geweldig nummerbord

Als dat maar geen rechtszaak wordt...

Zo zijn er nooit auto’s te koop met ripoff Verstappen-liveries, zo zijn het er twee in één week. Afgelopen week schotelden we je al een heuse Fiat Multipla voor in de kleuren van Max, maar vandaag hebben we nog iets beters voor je, namelijk een dikke BMW. Het betreft een 3-serie coupé van de generatie E36 (aankoopadvies) en de typeaanduiding ‘323i’ verraadt dat er onder de kap zo’n botermalse zes-in-lijn schuilt. Hmm…smullen.

De auto is aangepast voor circuitgebruik. Zo is het apparaat voorzien van een rolkooi, twee sportstoelen met zespuntsgordels, een sportstuur, een schroefset vóór plus verlagingsveren achter, Brembo ho-ijzers voor, 18″ lichtmetalo’s en zitten er -uiteraard- de spiegels op van de E36 M3. Als klap op de vuurpijl is er een imposante spoiler gemonteerd om de topsnelheid wat in toom te houden op het rechte stuk. Wel een beetje gek bij dit hele verhaal: het is een automaat!?! Hoe dan!!1!

Enfin, voordat je dat de pret laat drukken, moet je even naar het kenteken kijken. NL-GP-33. NL. GP. 33. Dit moet wel een teken van de goden zijn. En het betekent ook een buitenkansje. Als je de auto namelijk koopt voor 4.750 Euro kan je zomaar tientallen miljoenen winst pakken. Dat zijn Zandvoort en Assen namelijk bereid neer te leggen om de Nederlandse Grand Prix met nummer 33 naar zich toe te trekken. Zwemmen in dat geld, jungeh! Laat die rechtszaak maar komen…

Bedankt René voor de tip!