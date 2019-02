Max Verstappen doet huilie huile over Multipla

Het management van Verstappen kon er niet om lachen.

Pas op met het bewerken of kopieëren van merken zonder toestemming, voor je het weet hangen er vervelende claims aan je broek. Zover is het niet gekomen in deze zaak, maar de eigenaar van de Red Fool Fiat Multipla kreeg toch vriendelijk doch dringend het verzoek de advertentie van zijn occasion offline te halen, schrijft 1Limburg.

Het management van Verstappen zou contact opgenomen hebben met de aanbieder van de Multipla. Men spreekt over inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Verstappen en zijn renstal Red Bull. De eigenaar van de Multipla kon ongetwijfeld vervelende juridische stappen ondervinden als hij geen gehoor zou geven aan het verzoek van het management.

Het is niet de eerste keer dat Max en zijn management in het nieuws komen met betrekking tot dit onderwerp. Online supermarkt Picnic maakte ooit een reclamespotje met een lookalike van Verstappen. Die zaak kwam bij de rechter en heeft de firma 150.000 euro gekost.

Voor de adverteerder van de Multipla was de eis van het management niet heel vervelend. Hij zegt tegenover de Limburgse media dat de ooit zo fijne gezinsauto inmiddels is verkocht.