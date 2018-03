Kopen? De meest krankzinnige Rolls-Royce ooit

Er is weinig overgebleven van de Silver Shadow.

Het tunen van Rolls-Royces is op zich niets nieuws. In het verleden zagen we meermaals dat bedrijven als Mansory zich vergrepen aan de gigantische Britse sleeƫn, maar dit mogen we toch wel degelijk een unicum noemen. Veel anders hadden we ook niet hoeven verwachten van een Silver Shadow waarvan de krachtbron tot ver boven de motorkap reikt.

Je zou misschien verwachten dat de wagen gemaakt is in een of ander obscuur Amerikaans schuurtje waar slappe, lauwwarme biertjes in veelvoud worden geconsumeerd, maar niets is minder waar. Nee, de wagen komt uit Noorwegen, in de buurt van Oslo. De Silver Shadow uit ’74 heeft een handgemaakt buizen chassis en een stevige rolkooi, maar heeft gek genoeg nog wel voldoende ruimte over voor vier stoelen. Oh, en een houder voor een champagnefles, evenals een set glazen. Je weet wel, voor als je halverwege de kwart mijl-sprint ineens zin krijgt in bubbels.

Onder en dwars door de motorkap vinden we een 462ci GM V8 met twee 1150 Dominator carburateurs. Hoeveel paardenkracht het monsterlijk grote blok er precies uitperst is niet duidelijk, maar het zal ongetwijfeld genoeg zijn om alle inzittenden de stuipen op het lijf te jagen. Misschien dat er daarom niet meer dan 100 km mee is gereden.

Het vele werk dat er klaarblijkelijk in is gestoken komt uiteraard tegen een flinke prijs. Het gevaarte staat te kopen tegen 890.000 Noorse Kronen, omgerekend een kleine 93.000 euro. Heb jij het er voor over?

Met dank aan Nick voor de tip!