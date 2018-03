Deze dame mag racen in de F1, maar kan ze iets?

De testcoureur van Alfa Romeo Sauber gaat onder de loep.

Het is een discussie waar je geen verkeerd woord mag laten vallen, of je wordt volledig afgemaakt door derde generatie feministen die je enkels eraf willen bijten. Jawel, de discussie over vrouwen in de Formule 1 blijft voortduren en werd recentelijk zelfs nieuw leven ingeblazen toen bekend werd dat bovenstaande dame, Tatiana Calderón Noguera, een volwaardig testzitje had weten te landen bij Alfa Romeo Sauber.

Goed, technisch gezien was het geen onlogische zet, aangezien Calderón vorig jaar al aan het team werd verbonden. Destijds was haar rol binnen het team echter tamelijk beperkt, daar ze enkel simulatorwerk mocht doen. In 2017 wist ze dit te combineren met een volledig seizoen GP3 en de World Series Formule V8, waar ze respectievelijk als 18e en 14e eindigde in het klassement. Voor de observerende toeschouwer zijn dit allesbehalve overtuigende resultaten, maar voor Alfa Romeo Sauber was dit blijkbaar voldoende om haar takenpakket uit te breiden naar écht testwerk in de raceweekenden.

Laat ik vooropstellen dat ik met hart en ziel achter het idee van vrouwen in de Formule 1 sta. Logisch, want in de 21ste eeuw hoeven er geen sociale verschillen meer te zijn tussen de twee biologische seksen, ook niet binnen de autosport. Natuurlijk kun je discussiëren of vrouwen fysiek in staat zijn om op hetzelfde niveau te komen als de beste mannen, maar in werkelijkheid kan proberen nooit kwaad. Er is immers niet fijners dan dat een wijd geaccepteerde mening de grond wordt ingedrukt door de prestaties van één persoon.

Enfin, dat vrouwen de kans moeten krijgen om te laten zien wat ze kunnen staat dus vast. Dat is het probleem niet. De Formule 1 is dé plek waar de allerbeste coureurs in de allersnelste auto’s mogen laten zien wat ze in huis hebben. Althans, dat is de utopische gedachtegang. De geschiedenis van de sport leert ons dat het anders zit. Pay drivers zijn absoluut geen nieuw fenomeen, maar in 2018 zijn ze misschien wel belangrijker dan ooit, gezien de hoge kosten van de sport. Algemeen bekend is dat de vader van ex-Ferrari protegé Lance Stroll tientallen miljoen betaalde om zijn zoon bij Williams aan boord te krijgen. Nog recentelijker, en zelfs binnen hetzelfde team, was het Sergey Sirotkin die verkozen werd boven Robert Kubica. Beide mannen zouden aardig wat poen overhebben om het zitje te bemachtigen.

Teams hebben af en toe ook een weekend over om goed gesponsorde testcoureurs de zoete smaak van de Formule 1 te laten proeven. Dit werd de afgelopen twee weken op pijnlijke wijze duidelijk nadat sommige teams onervaren coureurs zonder bijzondere prestaties achter het stuur plaats lieten nemen, in plaats van hun werkelijke line-up.

En zo komen we met een omweg weer terecht bij Tatiana Calderón. Wie niet helemaal bekend met haar is zal opgelucht zijn om te horen dat ze weinig opmerkelijke resultaten heeft geboekt. Hoewel Calderón in allerlei bekende opstapklasses (GP3, F3) verscheen, wist ze op weinig plekken écht te overtuigen. Sterker nog ze bleef de afgelopen jaren veelal rond de 20e positie in het klassement bungelen. Hoewel ze keihard haar best heeft gedaan, kwam ze om wat voor reden dan ook niet verder een handjevol podiums in de laatste paar jaar. Natuurlijk speelt materiaal hier ook in mee, maar toch, de schijnwerpers stonden niet constant op haar gericht.

Het is dan ook ietwat toevallig dat Sauber haar vorig jaar, nog voor de Alfa Romeo-deal, wist te strikken. Met name omdat haar sponsor, Telmex, het grootste telecombedrijf van Mexico is en dus behoorlijk wat knaken kan ophoesten. Daarbij kon Sauber de goede PR prima gebruiken. Zelfs nu ze het legendarische Alfa Romeo aan zich hebben verbonden, kan een (middelmatige) vrouwelijke coureur binnen het team absoluut geen kwaad als het wereldwijd vrolijke nieuwsberichten oplevert.

Om te zeggen dat ze haar plekje heeft verdiend vind ik persoonlijk dus wat ver gaan. Aan de andere kant, zegevieren in de opstapklasses zegt echter ook niet altijd evenveel, getuige GP2-kampioen en inmiddels al lang weer vergeten F1-coureur Jolyon Palmer. En als dit ervoor zorgt dat meer meisjes geïnteresseerd raken in autosport en vervolgens zelfs een gooi durven te doen naar een carrière in de Formule 1, heiligt het doel de middelen.

Beeld: Tatiana Calderón op Twitter