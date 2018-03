Autoblog motor-advies: sportieve tweewieler voor woon-werkverkeer

Zeker, ook hier op Autoblog zijn er lezers die soms aan twee wielen voldoende hebben. Alleen welke motor kies je als je net je rijbewijs hebt en 6.000 euro kunt stukslaan?

Aanvragen voor adviezen krijgen we nog steeds genoeg, maar deze is net even anders dan normaal. En aangezien zelfs het expertisegebied van @willeme zijn grenzen kent ben ik uit de mottenballen getrokken om een vaste lezer van advies te voorzien. Youri, in de commentsectie beter bekend als @gulli, heeft namelijk de A-categorie mogen bijschrijven op zijn rijbewijs en is nu op zoek naar een fijne brommer voor zowel woon-werkverkeer als de nodige plezierritjes. Nu is een motorrijbewijs de eerste stap naar het ultieme gevoel van vrijheid, het bezitten van een tweewieler is de tweede, minstens zo belangrijke stap.

Omdat de overgang van vier- naar tweewielers voor sommigen al radicaal genoeg is, laten we de rest in dit advies bij het vertrouwde en volgt hier dus het welbekende tabelletje:

Huidige /vorige motor: Geen Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 6.000 Euro Jaarkilometrage: 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Woon-werk en plezierritjes Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken /modellen: Als het maar betrouwbaar is, ik ben (nog) niet zo'n sleutelaar No-go modellen / merken: Harley, is niet retro maar gewoon ouderwets

Alleen, wat koop je dan? Youri weet het ook nog niet zo goed. De BMW R nineT spreekt hem heel erg aan, maar die valt buiten budget. Sowieso doen dit soort retro-gebakjes het goed bij Youri, maar voor een echte caferacer is zijn baard te kort en houdt hij niet genoeg van sleutelen. Nee, een naked of sportfiets lijkt hem wel wat, maar dan wel eentje waarop hij comfortabel kan rijden én het leuk sturen is in de Ardennen of Eifel. Tja, om dan maar vast met het slechte nieuws in huis te vallen: zowel échte nakeds, dus zonder windscherm, als échte supersports bieden eigenlijk niet het comfort om dagelijkse snelwegkilometers mee te maken. Natuurlijk, het kán, maar dit soort motoren komen nu eenmaal op de A13 niet het best tot hun recht. Voor nu een vrij breed advies, waarbij we beginnen met een klassieke naked en eindigen met een volledig gekuipte sporttourfiets.

Moto-Guzzi V7

Er is de afgelopen paar jaar een heuse retro-trend aan de gang in motorwereld, met fietsen als de eerder genoemde BMW R nineT, Yamaha XSR700 en de recent geïntroduceerde Kawasaki Z900RS. Klein probleempje: deze fietsen vallen door hun geringe leeftijd allemaal buiten budget. Gelukkig is er ook een merk dat al zolang vasthoudt aan haar manier van motoren bouwen, dat ze vanzelf ‘retro’ zijn geworden: Moto Guzzi. De V7 is een klassieke naked met de bekende dwarsgeplaatste V-twin. Een schitterende fiets om te zien, maar ten opzichte van onderstaande suggesties is de Guzzi wel een stuk tammer. Een echte strepentrekker is het niet, daarvoor is 50 pk simpelweg te weinig, terwijl het geluid uit de standaarddempers ook niet bepaald tot de verbeelding spreekt. Aan dat laatste is gemakkelijk wat te doen met wat aftermarketdempers, maar uiteindelijk koop je deze fiets vooral om de looks, je wordt er zelf ook een stukje aantrekkelijker van.

Yamaha MT-07

Een van de suggesties van Youri zelf is deze MT-07 en da’s lang geen gek idee, binnen het budget koop je een een fiets van een paar jaar oud en met een kilometerstand waar rustig nog een ééntje voor kan. Check even of ABS aanwezig is, bijna allemaal hebben ze het, maar in het begin was het niet altijd standaard. De Yamaha is een lekker lichte gooi- en smijtfiets, die het niet per se van zijn vermogen (zo’n 75 pk), maar vooral van zijn lichtvoetigheid moet hebben. Sowieso heb je op een naked iets meer snelheidsbeleving dan op een gekuipte motor, maar voor de wat langere afstanden is het optionele windschermpje geen overbodige luxe. Valt er wat aan te merken op de MT-07? Nee, eigenlijk niet. De verdeling tussen prijs en prestatie was zelden zo gunstig.

Cagiva Raptor 650/1000

Behalve de MT-07, noemde Youri ook de Ducati 696 en de Suzuki SV650 als mogelijke kandidaten. De Ducati is onderhoudstechnisch niet de verstandigste keuze als je een kleine tienduizend kilometer per jaar gaat rijden, terwijl de Suzuki betrouwbaar is, maar die Italiaanse flair mist. De oplossing? De Cagiva Raptor! Deze Italiaanse naked was het antwoord op de Monster, maar is voorzien van het betrouwbare, maar levendige Suzuki-blok. Aanvankelijk kwam de motor in 2000 als 1000 op de markt, later verscheen er ook een 650-variant. Beide zijn geleverd als naked, terwijl er van de 1000 ook een versie is met een nogal bijzondere combinatie van windscherm en koplamp. Een fijne motor, maar nieuw relatief duur en daarom schaars op de tweedehandsmarkt. Vind je er eentje, dan heb je wel iets unieks.

BMW R1200S

Zoek naar tweewielige occasions met meer dan een ton op de teller en driekwart van de resultaten komt uit Beieren. Japanse motoren hebben de naam betrouwbaar te zijn, maar de échte veelrijders prefereren toch vaak deze Duitse kwaliteitsfietsen voor hun woon-werkverkeer. Ze staan dan ook bekend als zeer betrouwbaar, mits netjes onderhouden. De R-lijn vormt de basis van BMW’s motor-assortiment, met de bekende tweecilinder boxer, in dit geval 1170cc groot. Deze R1200’s komen in verschillende varianten, van adventure tot tourbuffel en van cruiser tot aan deze sportieve fiets met halve kuip. Deze R1200S was slechts twee jaar in productie, dus het aanbod is beperkt, maar ten opzichte van diens nogal smaakgevoelige voorganger (R1100S) is het alleen al voor het oog zeker de moeite waard het land (en verder) af te speuren naar een mooi exemplaar. Daarnaast is deze motor ook zeer geschikt voor de wat langere medemens.

Suzuki SV1000S

Japanse motoren saai? Nou, deze niet. Doorgaans hebben Japanners de naam saai te zijn omdat ze voorzien zijn van soepele, maar weinig karaktervolle viercilinders. Deze Soes doet het echter met twee cilinders minder en ze staan ook nog eens in V-vorm; precies de opstelling waar Ducati’s om geroemd worden, maar dan met een scheutje extra betrouwbaarheid. Qua pk’s doet een beetje 600cc supersport het beter dan deze dikke duizend, maar het is vooral het koppel en de rijbeleving die deze V-twin zoveel leuker maken dan een vierpits supersport. Ziet er met zijn scherpe lijnen nog steeds heel patent uit, maar is al voor iets meer dan de helft van het budget te vinden. Genoeg geld over voor een lekker setje dempers dus, zoals de afgebeelde Yoshimura’s. Is als SV1000N ook als naked geleverd, maar dat aanbod is veel kleiner. Vergelijkbare budgetopties: diens voorganger, de brute Suzuki TL1000S en de Honda VTR1000 Firestorm.

Honda VFR800 FI V-TEC

Op het randje tussen sport en tour vinden we de Honda VFR800. Ten opzichte van de CBR’er biedt deze VTR een iets meer relaxte rijpositie, waardoor ook de langere ritten over de snelweg geen kwelling worden. Vergis je echter niet door te denken dat deze Honda vooral rechtdoor wil, want het is echt geen enkel probleem om een knietje aan de grond te krijgen. Met zo’n 110 pk niet de allersnelste motor, maar je bent nog steeds veel rapper weg dan 95 procent van alle auto’s. De viercilinder is soepel en door de V4-configuratie net wat leuker dan een vergelijkbare lijn-4. Maar ja, zo sexy als bovenstaande nakeds en half gekuipte fietsen is het niet…

YOLO: Buell XB 12 S

Slechts één merk is een absolute no-go voor Youri en toch is het precies een V-twin van dat merk die deze knotsgekke Buell zo leuk maakt. Ex-Harley-engineer Eric Buell begon in de jaren ‘80 met het bouwen van sport- en racemotoren, aangedreven door de welhaast klassieke tweecilinders van zijn voormalige werkgever. Zo idioot als dat klinkt, zo fantastisch blijkt die combinatie in de praktijk te zijn. Het frame van deze XB 12 S is vederlicht en zeer innovatief: de holle delen van het frame fungeren als benzinetank, terwijl de swingarm tevens het olieresevoir is. In plaats van twee kleine remschijven aan beide kanten van het voorwiel, monteerde Buell een reusachtige schijf aan de buitenkant van de velg, waardoor één klauw voldoende is om de Buell zeer adequaat tot stoppen te manen. Alles bij elkaar resulteert het in een hele lichte en uiterst wendbare fiets, ondanks het stuk antiek dat het achterwiel middels een riem aandrijft. Je moet niet bang zijn voor vibraties en om af en toe even alle schroefjes na te lopen, want de bouwkwaliteit is niet op niveau van de Japanse en Duitse motoren. Typisch zo’n motor die je bij een specialist of overenthousiaste particulier moet kopen.

Wil jij ook advies over je volgende motor? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-fiets!