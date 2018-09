Ook de nieuwe Cayenne is vanaf nu retedik

Tuners hebben hun weg naar de derde generatie gevonden.

Qua styling lukt het de nieuwe Porsche Cayenne (rijtest) maar niet om hetzelfde succes te boeken als zijn jongere broertje, de Panamera. Goed, laatstgenoemde zal ook niet de boeken in gaan als de mooiste Porsche ooit, maar de styling is een stuk minder controversieel dan de eerste generatie. Bij de Cayenne is er niet perse sprake van verbetering of verloedering, maar elke generatie is gewoon een beetje lomp.

Wat de vorige Cayennes ook bewezen is dat het dé auto werd om als handtas(je) erbij te kopen. Mocht je zo vermogend zijn dat je in ’t Gooi, Londen of Dubai alsnog eruit wilt springen (of een voetballer bent), dan bieden vele tuners manieren om de auto, laten we zeggen, opvallend te maken. Want of je de gruwels van Gemballa of Topcar mooi kunt noemen? Dat niet bepaald. Wie ook goed is in bizar ‘mooie’ Cayennes maken, is TechArt.

De geschiedenis van TechArt en Porsches toont eigenlijk alles wat je wilt weten. Elke Porsche kan een uitlaat- en performanceverbetering gebruiken, maar als je visueel ook nog wensen hebt, dan worden die met liefde vervuld. Nou ja, je wens moet wel bestaan uit de woorden ’22-inch velgen’, ‘wide’ en ‘body’. Op sommige auto’s werkt dat, op sommigen, met name de Cayenne en Panamera, werkt het eigenlijk bijna nooit. Al lijkt de klandizie daar anders over te denken.

Stel nou dat jij onder die laatste categorie valt, maar een Cayenne generatie drie hebt, dan heb je een probleem. De tuners hebben zich namelijk nog niet vergrepen aan deze nieuwste SUV van Porsche. Tot nu dan, want TechArt presenteert vandaag hun versie van de nieuwe Cayenne. Onder het mom ‘Aerodynamic package and performance kit‘ wordt de Cayenne een stukje dikker.

Opvallend genoeg zit TechArt nog in de sfeer van de vorige Cayenne, want de woorden ‘subtiel’ en ‘elegant’ komen meerdere keren voorbij. En ja, vergeleken bij de eerder gelinkte rode duivel is deze nieuwe Cayenne niet eens heel extreem. Maar bij het toevoegen van een dergelijk dikke bodykit en dito velgen is subtiliteit zeer relatief.

Het interieur moet ook je ding zijn, maar de stoelen zien er wel lekker comfortabel uit. Alleen het stofje, geleend uit een jaren ’80 interieur, roept vragen op. Onder de kap is er meer goed nieuws: extra power. De standaard Turbo perst uit zijn vierliter V8 zo’n 550 pk en 770 Nm. TechArt geeft de Cayenne 640 pk en 900 Nm. En door de vermeende extra aerodynamica heeft de Cayenne de perfecte combinatie van kracht, uitstraling en snelheid. Voor een SUV dan.