Dit bedrijf verkoopt carbon Porsche 993’s

Auto's worden op maat gemaakt.

In de States zijn ze gek op Porsches. Kijk naar het prachtige autobedrijf Singer bijvoorbeeld. Een andere firma in deze categorie is Gunther Werks. Dit autobedrijf uit Californië heeft tijdens de Monterey Car Week de nieuwste creatie gepresenteerd.

Wat je ziet is een compleet nieuw gebouwde carbon koets op basis van een Porsche 911 (993). De basis van de 993 blijft behouden, maar de body is geheel van carbon. Moderne technologie ontmoet het analoge gevoel, zoals Gunther Werks het zelf omschrijft. Bijkomend voordeel is dat het gewicht van de auto drastisch naar beneden wordt gebracht dankzij het lichtgewicht materiaal. De auto wordt vanaf het frame opnieuw opgebouwd.

Gunther Werks bouwt auto’s compleet naar smaak van de klant. In Monterey heeft de firma laten weten 25 bespoke 993’s te gaan bouwen met zo’n carbon koets. De oorspronkelijke motor is verwijderd en daar is een nieuwe 4.0 liter boxer voor in de plaats gekomen van Rothsport Racing. Het blok levert 400 pk en 447 Nm koppel. De Porsche komt op JRZ ophanging te staan en de keuze voor het rubber is gevallen op Pirelli P Zero Corsa’s. Klanten kunnen zelf een 993 brengen, of Gunther Werks gaat op zoek naar een donorauto. De eerste auto is inmiddels af. Het is een grijs exemplaar met rode details geworden. Je checkt deze 911 in de gallery.