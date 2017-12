Kopen? Sultan van Brunei wil van zijn 8-serie af

Hoewel zijn hart niet helemaal op de juiste plek lijkt te zitten, ontbreekt het hem absoluut niet aan smaak.

Ah, daar is ‘ie weer: de Sultan van Brunei. Het wagenpark van de beste man is dermate groot dat wij weken over enkel en alleen zijn auto’s zouden kunnen schrijven, zeker wanneer ze af en toe eens opduiken als occasion. In dit geval is het geen bijzonder collector’s item of een reeks belachelijk dure wagens, maar een relatief simpele BMW 850Ci uit 1993. Veel meer dan dat zal het voor de Sultan overigens niet geweest zijn, aangezien hij er op een gegeven moment 30 in zijn bezit had.

Desalniettemin is deze 850 geen stalpony geweest. De oude scharrel van de Sultan reed in zijn tijd meer dan 31.000 mijlen, waardoor de ongeveer 300 pk sterke V12 en de viertrapsautomaat meer dan genoeg onderhoud gezien zullen hebben. Het exemplaar is uitgerust in Maldivian Blue Metallic en heeft een zilvergrijs nappa leren interieur.

De opper-BMW van zijn tijd werd daarnaast door de Sultan gekozen als rechtsgestuurd exemplaar, waarvan het in combinatie met zijn kleuren gedacht is dat het een unieke uitvoering is. Desondanks vraagt de verkopende partij er niet meer dan £ 36.995 voor. Dit is enigszins opmerkelijk, omdat de 850 wel wordt geprezen voor zijn rijke geschiedenis en volledig bijgehouden onderhoudshistorie. Andere 8-series zijn bijvoorbeeld net een stukje duurder.