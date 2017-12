‘Santa Mode’ is Tesla’s nieuwste kerstkunstje

Ho Ho Ho!

Het is alweer even geleden sinds Tesla een easter egg in een van hun software updates verstopte. Door het daverende succes van hun pr-stunts van de afgelopen twee jaren, waaronder de ‘Holiday show’ waarmee de Model X met zijn deuren ging flapperen alsof hij aan het vliegen was, zijn ze ook dit jaar weer terug met een easter egg.

Tesla-rijders die hun wagen updaten met de nieuwste over-the-air software versie 2017.50.2, kunnen voortaan via het toepasselijke spraakcommando “Ho Ho Ho” een modus activeren waarmee ze hun bolide in de kerstsfeer kunnen brengen. Gebruikers kunnen de easter egg eveneens activeren door in het aangewezen easter egg menu op het rendieren icoon te drukken.

De easter egg verandert de Model S of Model X op de digitale cockpit in de met cadeaus gevulde slee van de kerstman. Een schattige toevoeging, die nog dieper in thema wordt gebracht door gedetecteerde auto’s die in deze modus op het dashboard te zien zijn als—je raadt het al—rendieren. Wanneer de Autopilot functie is ingeschakeld, vertoont het dashboard de wegen daarnaast als een glibberige ijsplaat, compleet met sneeuwvlokken en al. Santa Mode is uiteraard niet compleet zonder bijpassende geluiden, dus zorgt Tesla dat hun klanten de kerstsfeer niet kunnen ontwijken door jingle bells toe te voegen aan de update.

De video check je hier.

Image credit: screenshot via Drag Times.