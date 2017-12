Lezersvraag: wat is de beste achtervolgingsscene?

Mijn recente favoriet zie je hierboven.

Deze screenshot is afkomstig van de film The Raid 2. Aanrader als je Aziatisch rammen wel kan waarderen (nee, niet dat). Zowel het eerste als het tweede deel is een bizar goede vechtfilm, maar in nummer 2 zit tevens een geweldige achtervolgingsscene. Must see!

Een andere favoriet van mij is The Matrix Reloaded. Tijdens deze achtervolging proberen Neo, Morpheus en Trinity om de Keymaker te redden van de Twins, Agent Johnson, Jackson en Thompson.

Een wat oudere favoriet van mij is Ronin. De achtervolging met de Audi S8 blijft geweldig. Maar dat is niet alles, later in de film zien we Robert de Niro een BMW M5 achtervolgen in een Peugeot 406. Dwars door Parijs heen, classic!

Maar goed, wat zijn jullie favorieten? Unieke, speciale of onbekende achtervolgingen in films, we willen het weten!