Koptelefoon-sloper Wolff moet op zoek naar nieuwe sponsor

Bose heeft namelijk besloten niet meer met Mercedes -en dus Toto Wolff- in zee te willen als sponsor. Dat wordt dus zijn eigen koptelefoon kopen voortaan…

Arme Toto Wolff. Van de allerbeste teambaas ooit in de Formule 1, is hij -in elk geval in Nederland- toch een beetje afgegleden naar ‘die boze man die altijd zeurt bij de wedstrijdleiding en zijn koptelefoon sloopt’. Je kan het passie noemen, maar niet iedereen lijkt diezelfde mening toegedaan.

Fabrikant van audio-apparatuur Bose bijvoorbeeld. Of het echt komt door het feit dat de kostenpost van kapotte koptelefoons van Wolff ze te hoog werd of dat er iets anders achter zit, volgend jaar zullen ze de renstal van Mercedes niet meer sponsoren. En dat is best opmerkelijk, ze kwamen de laatste jaren goed in beeld bij het team.

Het ging wellicht mis na de ‘brake test’ van Max op Lewis tijdens de GP van Saudi-Arabië in december vorig jaar. Toto was zó kwaad, dat hij zijn Bose koptelefoon van zijn hoofd trok en hem werkelijk waar totaal de puinpoeier in mepte op zijn tafel. Het ding lag in duizenden kleine stukjes

Het kan zijn dat Bose het hem niet in dank afnam dat te zien was dat hun producten niet bestand zijn tegen een woedende Oostenrijker. Sowieso is het niet goed om te zien als sponsor dat er zo met je spullen wordt omgegaan. Maar goed, of dit echt de reden voor het afscheid was… We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Maar Bose is niet de enige sponsor die afhaakt in seizoen 2022, ook Epson houdt het na 8 jaar als geldschieter voor gezien. We kunnen ons niet herinneren of Toto Wolff zijn woede ook heeft gekoeld op wat printers van dat merk, maar het zou goed kunnen.

Het verdwijnen van Bose en Epson als sponsoren is niet direct een reden tot huilen voor Toto Wolff en de zijnen, er blijven er genoeg over. Oliegigant Petronas bijvoorbeeld zal nog altijd op de auto van de milieubewuste Lewis Hamilton blijven staan en hun pakken zijn gemaakt door Tommy Hilfiger. Of eigenlijk, hun logo staat erop.

Ben je benieuwd welke bedrijven nog meer bijdragen aan het netto-salaris van de Monegask Hamilton, dan kun je die hieronder zien in de tweet van @decalspotters. Zo zie je zelf, er zijn er genoeg over.

De belangrijkste vraag is dan; welk merk koptelefoon moet Toto volgend jaar gaan gebruiken? Wellicht weet een van jullie wel of er ijzersterke apparatuur wordt gebouwd? Van die koptelefoons waar je met een vrachtwagen overheen kunt rijden zonder gevolgen.

Want dat is wel ongeveer waar we voor Toto naar op zoek zijn…