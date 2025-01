Koreaans merk bouwt one-off speciaal voor een Belg

En hij krijgt er nog voor betaald ook.

We zullen maar meten verklappen over welke bekende Belg dit artikel gaat: de levende legende Jacky Ickx. De beste man is 1 januari 80 geworden, maar zit nog niet achter de geraniums. Integendeel, hij heeft deze maand nog de Dakar gereden. Weliswaar niet als coureur, maar hij mocht toch meerijden als eregast. Jacky Ickx is ten slotte en voormalig Dakar-winnaar.

Hij reed mee in een auto die speciaal voor hem gebouwd was: de Genesis GV80 Desert Edition. Dit model sluit mooi aan bij zijn leeftijd. En als je afvraagt ‘Waarom een Genesis?’: Jacky beunt op zijn oude dag nog wat bij als ambassadeur van het merk.

In Nederland zijn we niet bekend met het gamma van Genesis, dus we zullen het model even duiden. De GV80 is de grootste SUV van Genesis, die concurreert met auto’s als de BMW X5 en de Range Rover Sport. Deze auto is ongetwijfeld een stuk comfortabeler dan de G-Klasse waarmee Ickx in 1983 de Dakar-rally won.

De Genesis GV80 is voor de gelegenheid opgehoogd en voorzien van 40 millimeter bredere wielkasten. Deze bieden plaats aan 20 inch terreinbanden. Verder zijn er extra lampen geïntegreerd in de voorbumper en zijn er nog wat lampjes gemonteerd op de A-stijlen en het dakrek. De blauwe kleur en de witte striping zijn een hommage aan de blauw-witte helm die Ickx altijd droeg.

Of Jacky Ickx zich een beetje vermaakt heeft met zijn GV80 Desert Edition? Jazeker, op Instagram spreekt hij van “het beste verjaardagscadeau ooit.”