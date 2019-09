Koreanen steken nu ook hun vingers in laadpalen

Een belangrijke verandering in Kona- en Niro-land.

De grote stap voor elektrisch rijden, misschien wel als één van de grote impacts voor grote merken, is Ionity. Dit is een laadnetwerk dat met fastcharge-palen elektrische auto’s razendsnel wil voorzien van stroom, een soort Tesla-tegenhanger. Aangezien dat toch is wat mensen overtuigd Tesla-rijder maakt, het uitgebreide Supercharger-netwerk. Ionity kreeg door middel van aandelen al steun van BMW, Ford, Daimler (Mercedes), Volkswagen en Porsche. Belangrijke spelers, helemaal omdat er nu twee belangrijke spelers bij komen. Te noemen Kia en Hyundai.

De twee Koreaanse merken (al werken ze samen) hebben ook aandelen gekocht bij Ionity en tonen daarmee hun vertrouwen in de Supercharger-killer. Met de e-Niro en Kona Electric hebben de twee Koreaanse merken twee belangrijke elektrische auto’s in handen, die eigenlijk alleen maar écht tegengehouden worden door het niet makkelijk en snel kunnen laden. Ionity wil hier verandering in brengen.

Met het vertrouwen van zo veel grote merken kan Ionity hun bedrijf, en daarmee hun Europese dekking met betrekking tot laadpalen, vergroten. Het doel van Ionity is ‘lange afstanden rijden met EV’s mogelijk maken’. Aangezien dat inderdaad momenteel een grote doorn in het oog is van veel potentiële EV-kopers, kunnen wij niks anders zeggen dan: uitbreiden die handel!